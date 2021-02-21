Nükleon Sayısı Nedir, Nasıl Bulunur? Nükleon Sayısı Neye Eşittir?

Nükleon terimi kimya ile bazen de fizik derslerinde karşımıza çıkan nötron ile protonun oluşturduğu ortak isme denilmektedir. Bu terim aynı zamanda kütle numarası olarak da bilinmektedir. Nükleon sayısı ile nötron ve proton değerlerinin toplamı hakkında bilgiler bulunmaktadır.



Nükleon Sayısı Nedir, Nasıl Bulunur?



Nükleon sayısı kısaca kütle numarası olarak adlandırılmaktadır. Yani bir atomun içerisinde bulunan çekirdekteki proton ve nötron elektronların sayılarının toplamına nükleon sayısı denir. Kimyacılar tarafından bu ifade daha öncelerden atomdaki temel parçacıklar olarak geçtiği düşünülmekteydi. Ancak günümüzde bilim insanları bu parçaları bileşik parçacıklar olarak adlandırılmaktadırlar. Bu da bize bilimin sürekli araştırıldığı anlamına gelmektedir.



Nükleon Sayısı Neye Eşittir?



Bazı kaynaklar nükleon sayısı kütle numarasına eşit olduğunu belirtmektedir. Bu ifade, doğal olarak atomda bulunan nötron ve proton sayılarının toplamına eşit olduğu anlamına gelmektedir. Bu konuyu şöyle örneklendirelim. Nötron sayısı 20 ve elektron sayısı 8 olan ve nötr halde bulunan atomun nükleon sayısını 20 ile 8 sayısını toplayarak 28 olarak buluruz.



Böylelikle kitaplar da, ödevler de ve sorular da karşımıza çıkan atomun nükleon sayısı bu şekilde bulunur. Proton ile nötron sayıları toplanır ve kütle numarası bulunur. Kimya alanın da geçen ve bu alan da kullanılan nükleon sayısı nu elektronların toplamı ile elde edilir.