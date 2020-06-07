Okullar ne zaman açılacak sorusu merak içerisinde araştırılmaya devam ediyor. Corona virüs nedeniyle 23 Mart tarihinden bu yana İlköğretim, Ortaokul ve Lise öğrencileri uzaktan eğitim görüyor. Uzaktan eğitim kapsamında EBA üzerinden canlı ders yayınları ile eğitimlerine devam eden öğrenciler telafi eğitimleri ne zaman, okullar ne zaman açılacak sorularına şimdiden yanıt aramaya başladı. Peki Okullar ne zaman açılacak, telafi eğitimleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen o sorulara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından verilen o yanıtlar...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019-2020 Eğitim yılının Yaz tatili,19 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim - öğretim yılının Eylül ayında başlayacağını duyurdu.

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi başlayacak ve üç hafta sürecek' denildi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da açıklamasında "Destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacağını belirterek telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde süreceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz.” dedi.