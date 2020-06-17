Oltu Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Oltu Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkarılan oltu taşı, ilçenin kuzey doğu kısmında yer alan yarı değerli bir taş olarak bilinmektedir. Erzurum'da sürekli olarak yoğun şekilde çıkarılmaya devam edilen taş, birçok farklı eşya üzerinden kullanılıyor. Aynı zamanda kaynağındaki özellikler ile beraber pek çok fayda getirdiğini söylemek mümkün.



Oltu Taşı Nedir?



Milyonlarca yıl içerisinde oluşmuş ve kolay işlenen yarı değerli bu taşa oltu taşa denmektedir. Özellikle başta tesbih olmak üzere kolye ve birçok değişik takıp konusunda kullanılan güzel taşlar arasında bulunur. Siyah, yeşil ya da koyu kahve renkleri içerisinde bulunan bir taştır. Gümüş veya altın kullanılması suretiyle farklı şekillerde işlenen oltu taşı, birçok değişik eşya üzerinden güzel bir görüntü oluşturmaktadır. Kolay işlenebilen oltu taşı hava ile temas ettikçe sertleşir ve daha etkili bir parlak görüntü ortaya çıkarır. Aynı zamanda kullandığı sürece ağırlaşan bir taştır.



Oltu Taşı Nasıl Oluşur?



Oltu taşı bir karbon bileşimi olmak ile beraber linyit taşı şeklinde bilinmektedir. Yer altında bulunan en önemli kaynaklar arasında yer alır ve milyonlarca yıl içerisinde, yaşanan kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar sonucu oluşmuştur. Özellikle Türkiye toprakları henüz çok genç yapıya sahip olduğu için, bu tür değerli taşlar parlak görüntüsüyle daha canlı bir etki yaratmaktadır.



Oltu Taşının Özellikleri



Oltu taşının birçok farklı özelliği bulunmaktadır. Bu özellikleri maddeler halinde saymak gerekir.



- Alevli şekilde çatlaması ile yanan ve yandığı süre içerisinde is çıkaran bir yapısı bulunur.

- Çok parlak ve canlı görünmesi ile beraber kalitesi net olarak ortaya çıkar.

- Elektriklenme ve sürtünme üzerinden kül ve toz ile beraber birçok yapıyı kendine çeker.

- İşlenmesi çok kolay bir taştır ve işlendiği süre içerisinde sertleşmeye devam eder.



Bu gibi özellikleri ile beraber oltu taşı birçok farklı eşyada kullanılan ve süs amaçlı değerlendirilen yarı değerli taşlar içerisinde bulunmaktadır. Aynı zamanda farklı renkleri ortaya çıkarması ile beraber bu renkler zaman içerisinde çok daha parlak bir noktaya ulaşmaktadır. Altın ve gümüş başta olmak üzere birçok değişik eşya üzerinde kolayca şekil aldığı için, günümüzde hala yoğun olarak kullanılan değerli taşlardan biridir.



Oltu Taşının Anlamı ve Faydaları Nelerdir?



Oltu taşı insan sağlığı konusunda hem fiziksel hem de ruhsal olarak büyük bir öneme sahiptir. Sunduğu faydaları üzerinden günümüzde hala değişik amaçlar doğrultusunda farklı şekillerde kullanılan önemli taşlardan biridir.



- Özellikle romatizma ağrılarına iyi geldiği biliniyor,

- Sol el ve bilekte kısmında kullanıldığı sürece elektrik yığılmasına engel teşkil eder,

- Depresyonu azaltır,

- Sinir sistemlerini önemli oranda güçlendirir,

- Kulak ağrılarına iyi gelir,

- Gerdanlık şeklinde değerlendirildiği zaman astımı önleme özelliği bulunmaktadır,

- Zihni canlandırır ve aklın daha iyi çalışmasına imkan verir,

- Bireye doğru karar vermek açısından önemli oranda yardımcı olur,



Bu gibi özellikleri ve ayrıcalıkları ile beraber oltu taşı güçlü bir anlama sahiptir. İnsan sağlığı açısından da önemli olmasının yanı sıra, en değerli taşlardan biridir.