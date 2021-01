Ömür İsminin Anlamı Nedir? Ömür Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Ömür ismi insanlar arasında yaşama yaşayış tarzı ve hayat olarak ifade eden bir isim çeşididir. Ömür bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen bir zaman dilimidir



Ömür İsmi Ne Demek?



Kökeni Türkçe olan Ömür ismi dört kelimeden oluşmaktadır.



Dünyadaki evrendeki her varlık kendisi için belirlenmiş bir ömre sahip olmaktadır. Her canlı gibi insanlar da dünyaya gelir belli bir süre yaşamını sürdürdükten sonra vakti gelir ve ölür. Biz bu yaşam aralığına ömür deriz. Yaşadığımız her şeyin muhakkak ki bir sonu var olmaktadır Ömrünü tamamlamış olan her türü varlıklar için yaşam sona ermiş demektir. Hayatımızın sona erdiği zamana da ecel denmektedir. Anne ve babalar çocuklarını ömrü uzun olsun diye yaşamları bereketli geçsin diye daha çok ömür ismini tercih etmektedirler.



Ömür İsmi Kuranda Geçiyor mu?



Ebeveynlerin çocuklarına verdikleri bu isim kur an da geçmemektedir. Tabi ki bu demek değildir ki bu isim çocuklara verilmez. Kur’an’da geçmeyen birçok güzel isimlerde var olmaktadır.