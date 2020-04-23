Önyargı Nasıl Yazılır? Ön Yargıtdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Önyargı Kelimesinin Doğru Yazılışı
Anlamı itibariyle ön yargı Türkçe içerisinde sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Aynı zamanda yazımı noktasında çok sık yanlış yapılan kelimeler arasında yer alıyor. TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazılışını öğrenebilirsiniz. Peki, önyargı nasıl yazılır? Ön yargı TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Ön yargı kelimesinin doğru yazılışı konusunda bilinmesi gerekenler.
Türk Dil Kurumu bu kelimenin doğru yazımı için ‘ön yargı’ biçiminde yani ayrı olarak ele almış durumda. Halk arasında daha çok birleşik olarak kullanılan bu kelimenin doğru yazılışı ayrıdır.
Ön Yargı TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
TDK’ya göre bu Kelimenin doğru yazılışı ‘ön yargı’ şeklinde ayrı olarak gerçekleşmektedir.
Ön yargı (doğru)
Önyargı (yanlış)
Ön Yargı Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Ayrı olarak yazılması gereken ön yargı kelimesi için farklı örnekler vermek gerekirse;
‘’Bu çok ön yargılı bir davranış.’’
‘’Duruma önyargılı yaklaşıyorsun.’’
Ön Yargı Nedir?
Ön yargı kelimesinin anlamı ‘Bir şeyle ya da bir kimse ile ilgili olarak, belli bir olay için duymaya ve görmeye dayalı önceden gerçekleştirmiş olumlu ya da olumsuz yargı’ şeklinde tanımlanmaktadır.