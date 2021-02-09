Oryantasyon Nedir? Oryantasyon Eğitimi Nasıl Alınır?

Birçok insan işe girerken mutlaka oryantasyon sürecinde kendini bulur. Sisteme adapte olmak ve daha etkin bir şekilde çalışabilmek, aynı zamanda işe kabul edilebilmek için oryantasyon büyük bir öneme sahiptir.

Oryantasyon Nedir?

Farklı sebepler ile beraber son dönemlerde oryantasyon nedir sorusu merak ediliyor. Yeni işe başlayacak olan kişilerin bütün bilgileri alabilmesi ve kısa sürede işi adapte olabilmesi için verilen eğitime oryantasyon denir. Tabii bu durum sadece eğitim vermek ile sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda oryantasyon eğitimi alacak olan kişilerin, o işe uyumlu olup olmadığı konusunda da bilgi sağlar. Farklı dinamikler ve çeşitleri yer alan bir eğitim olması ile beraber, sektöre bağlı olarak yapılacak olan süreç değişkenlik gösterir.

Oryantasyon Eğitimi Nasıl Alınır?

Belli başlı bazı aşamaları üzerinden ele alınan oryantasyon eğitimi, bu konuda farklı süreçler içerisinde işler.

- Personel diğer çalışanlar ile etkin şekilde tanıştırılır.

- İşe adapte olma süresi konusunda önemli katkı sağlar.

- Şirket içi bölümler ve uygulamalar konusunda bilgi sağlanır.

- Personelin hızlı bir şekilde sisteme adapte olmasına destek verir.

- Yapacağı iş konusunda tüm bilgiler etkin bir şekilde aktarılır.

Genel olarak bu bilgiler oryantasyon süreci içerisinde verilmek suretiyle, çalışan kişi kısa sürede sisteme adapte olur. Böylece ilk günlerde ve ilk haftalar ile beraber aylarda yaşanacak olan aksaklıklar tamamen ortadan kalkar. İlk gününden itibaren personel ve çalışanlar, yapması gereken işleri aynı süre içerisinde eksiksiz bir şekilde profesyonel anlayışla yerine getirir.