Pvt Ne Demek? İngilizcede Pvt Kelimesinin Anlamı Nedir?

PVT kelimesi, İngilizcede en çok kullanılan kısaltmalardan biridir. PVT kısaltmasının ne anlama geldiğini öğrenerek siz de günlük hayatınızda ve yazışmalarınızda kullanabilirsiniz.



İngilizce'de PVT Kelimesinin Anlamı Nedir?



PVT kısaltmasının İngilizce uzun formu 'Private' kelimesidir. Private kelimesi de Türkçeye özel olarak çevrilmektedir. Private kelimesinin diğer Türkçe karşılıkları da, mahrem, kişiye özgü, gözlerden uzak ve askerdir. Yani, PVT kısaltmasını gördüğünüzde, kelimenin anlamı içinde geçtiği cümlenin anlam bütünlüğüne uygun olacak şekilde Türkçe karşılıklarından herhangi biri olabilir.



Eğer, bu PVT kısaltması bir oda için kullanılıyorsa bu kişiye özel bir oda ve umumi kullanıma açık değil anlamına gelirken, bir dosya için kullanılıyorsa, dosyayı sadece ilgililerin görebileceği anlamına gelmektedir.