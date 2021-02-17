Reha İsminin Anlamı Nedir? Reha Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Reha kökeni Farsça olan ve Türkçede erkek çocukları için değerlendirilen isimlerden biridir. Uzun yıllardır bilinen bir isim olması ile beraber aynı zamanda özgün bir yapıya sahiptir. Tabii anlamı üzerinden de ilgi çeken ve son dönemlerde internetten araştırılan bir isim olduğunu söylemek mümkün.



Reha Ne Demek?



Reha iki farklı anlamı üzerinden ele alınır ve her anlamı kapsamında da sevilen bir isimdir.



- Kurtulma ve kurtuluş

- Bolluk, genişlik ve varlık



Bu güzel anlamları üzerinden bir çocuk için değerlendirilebilecek en özel isimlerden biridir. Çocuğun geleceğine anlam katan ve aynı zamanda karakteristik bir yapıya sahip olan isimler içerisinde geliyor. Genelde tek başına kullanılan bir isim olmasına rağmen başka isimler üzerinden de bir araya getirilebilir.



Reha İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Reha isminin anlamı ile beraber aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediği araştırılan bilgiler arasında geliyor. Reha ismi Kur'an'da geçmez. Erkek çocukları için özellikle eski dönemlerde sıkça kullanılan bir isim olduğunu söylemek gerekir. Günümüzde ise yeniden aktif hale gelmiş ve tercih edilen adlardan biridir. Erkek çocuğunuz için listeye ekleyebilir ve bu ismi minik yavrunuz adına ona bahşedebilirsiniz.