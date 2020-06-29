Rusya Nerede? Rusya Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Rusya hem askeri ve ekonomik hem de toprak yüz ölçümü noktasında dünyanın en önemli ülkeleri arasında gelmektedir. Diğer taraftan topraklarının önemli bir kısmını kullanamayan bir ülkedir. Çünkü bu bölgeler oldukça soğuktur ve yaşam konusunda belirli bir alan oluşturmaz. Bu doğrultuda Rusya'nın hangi kıtada bulunduğunu ve dünyanın hangi bölgesinde yer aldığını öğrenerek farklı amaçlarda değerlendirebilirsiniz.



Rusya Hangi Kıtada Bulunuyor?



Rusya Federasyonu hem Asya hem de Avrupa Kıtası'nda yer alan bir ülkedir. Diğer yandan Kuzey Avrasya bölgesinde bulunan bir ülke olma özelliğini taşımaktadır. Topraklarının büyük bir kısmı Asya Kıtasında yer aldığını dile getirmek mümkün. Diğer taraftan topraklarının küçük bir miktar ise Avrupa Kıtasında yer almaktadır.



Matematiksel açıdan ele alındığı zaman Rusya Federasyonu'nun yaklaşık olarak topraklarının %77 kadarı Asya Kıtasında yer alır. Geriye kalan %33'lük bölüm ise Avrupa Kıtasında bulunmaktadır. Bu doğrultuda Rusya'nın hem Avrupa hem de Asya kıtasında toprakları olduğundan dolayı Avrasya kıtasında bulunduğu söylenebilir.



Dünyanın en uzun kara sınırı parçasına sahip olan ülkelerden biri olarak Rusya, bu konuda Avrupa ile beraber Asya Kıtası sınırlarına sahiptir. Daha çok Slav kökenli insanların yer aldığı Rusya, Asya kıtasındaki toprakları ile beraber önemli oranda Asya kökenli vatandaşlar da bulunmaktadır. Özellikle Asyalı vatandaşlar içerisinde Türk kökenli insanlar daha yoğundur.



Her ne kadar topraklarının büyük bir çoğunluğu Asya kıtasında yer alsa bile, Avrupa kıtası ile beraber olan tüm durumlarda resmi olarak katılma hakkına sahiptir. Çünkü önemli bir bölümü Avrupa kıtasında yer alır.