Sempozyum Nedir, Nasıl Yapılır? Sempozyum Örnekleri Nelerdir?

Bilgi şöleni olarak bilinen sempozyum, bir konuyu değişik yönleriyle ele almak için yapılan tartışma programıdır. Sempozyumda tartışan kişilerin tümü, alanlarında bilgili olan kişilerden oluşur. Programda kişilerin her biri kendi fikrini beyan ederek, olaya farklı bakılmasını sağlarlar.



Sempozyum Nedir?



Sempozyum, tartışılması gereken bir konu hakkında alanında ilgili ve bilgi sahibi olan bireylerin bir araya geldiği programdır. Sempozyumda alanında uzman olan bireyler, konu hakkında kendi alanlarından fikirler sunarak tartışmaya katkı sunarlar.



Konu bilimsel açıdan değerlendirildiğinden, akademik tartışma olarak isimlendirilebilir. Ayrıca tartışmanın kamuoyuna bildirilmesi, sempozyumu diğer tartışma türlerinden ayıran önemli noktadır.



Sempozyum Nasıl Yapılır?



Sempozyumun yapılabilmesi için ilk olarak tartışma konusu belirlenir. Sonrasında tartışmanın başkanı ve konu hakkında uzman olan kişiler bir araya getirilir. Tartışma bittikten sonra, sempozyum başkanı konuyu kısaca özetler ve gelen sorular, konuşmacılar tarafından yanıtlanır.



Sempozyum Örnekleri Nelerdir?



Sempozyum, bir konuyu aydınlatmak amacıyla yapılan tartışmalardır. Tartışmayı diğerlerinden ayıran yönlerinden birisi, bilim konusunda yapılması ve bilgili kişilerce icra edilmesidir. Örnek olarak bilimle ilgili bir konuda, 2 bilim insanı, 1 araştırmacı, 1 yazar, 1 sanatçının bir araya gelip tartışması sempozyum örneğidir.



Sempozyum Özellikleri Nelerdir?



Sempozyumun belirli özellikleri bulunur. Bunlar değişmez kurallara olarak görülebilir.

● Sempozyum, bilimsel konular üzerinde gerçekleştirilir. Belirlenen konu farklı bakış açılarıyla değerlendirilir.

● Sempozyumdaki konuşmacılar, alanlarında uzman oluşan kişiler olurlar. Sempozyum öncesinde konu hakkında araştırma ve çalışma yaparlar.

● Sempozyum sohbet havasında yapılır.

● Konusuna bağlı belli bir zaman dilimine ayrılabilir. Birden fazla oturumla gerçekleştirilebilir.

● Kullanılan yazılı metinlerin bilimsel yazı özelliği bulunur.

● Konuşmacılara verilen süre yapılan konuşma başına 5 ile 20 dakika arasıdır. Verilen süre aşılmamalıdır.

● Sempozyum seçilen başkan tarafından yönetilip yönlendirilir.

● Sempozyum bittikten sonra, konuşmacıların değerlendirmeleri ve diğer hususlar basına bildirilir.

Sempozyum Bölümleri Nelerdir?



Sempozyumun formatının ne olacağı, konuşma konusu, konuşmacıların sayısı, sorulara verilen süre ve organizasyon için ayrılan bütçeyle doğrudan ilişkilidir. Sempozyumlar genellikle belli bölümlerden oluşurlar.

● Sempozyumu gerçekleştiren kişi dinleyicileri karşılar.

● Sempozyum başkanı dinleyicilere sempozyumun amacı ve işleyişinden bahseder.

● Açılış konuşmacısı konuşmasını icra eder.

● Sempozyum başkanı, konuşmacıların kısaca geçmişini özetler.

● Konuşmacılara önceden belirlenen sorular sorulur.

● Dinleyiciler mikrofonla söz hakkı alıp soru sorabilirler. Soru-cevap kısmı son aşamayı oluşturur.