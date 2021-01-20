Serenay İsminin Anlamı Nedir? Serenay Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Serenay ismi son zamanlarda tekrar kullanılmaya ve tercih edilmeye başlanan isimler arasında yer almaktadır. Serenay isminin kelime anlamı, ayın en güzel hali şeklinde ifade edilmektedir. Anlamı itibariyle de güzel bir manası olan isim, birçok kişi tarafından tercih edilmekte ve sevilerek kullanılmaktadır.



Serenay Ne Demek?



Serenay kız çocukları için tercih edilen bir isim olarak bilinmektedir. Aynı zamanda sahip olduğu güzel anlamlar ile de ailelerin tercih ettiği bir isimdir. Serenay ismi Türkçe kökenli olan bir isim olma özelliğine sahiptir. Serenay ismi, Seren ve ay isimlerinin birleşmesi ile meydana gelmiş olan bir isimdir.



Seren isminin anlamı yelken açmak ve işaretleri göstermek için kaldırılan yatay olarak bağlanmış ince gönder olarak ifade edilebilir. Ay ise dünyanın uydusu olarak bilinmektedir. Ancak birleştiğinde ve Serenay olarak söylendiğinde ise tamamen farklı bir anlam kazanmaktadır. Yani serenay isminin anlamı ayın en güzel hali anlamına gelmekte olan oldukça güzel bir isimdir.



Serenay İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



Serenay ismi Türkçe kökenli bir isim olarak bilinmektedir ve Kuranda geçmemektedir. Kur’an'da geçmese bile yine de isim güzel bir anlama sahip olduğu için çocuklara Serenay ismi verilmesinde hiç bir sakınca yoktur. Serenay ismini çocuklarına vermek isteyen kişiler gönül rahatlığı ile verebilirler.