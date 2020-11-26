Şimşek Çakmadan Gök Gürlemez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Şimşek çakmadan gök gürlemez atasözü bir olay yaşanmadan insanların tepkisinin olmayacağını ya da olayın yankılarının çıkmayacağını anlatmak için söylenen bir sözdür.



Şimşek Çakmadan Gök Gürlemez Atasözü Ne Anlama Gelir?



Şimşek çakmadan gök gürlemez atasözü, ortaya çıkmamış bir olayın yankısının da olmayacağını anlatır. Yani bir gürültü kopmadan ya da bir olay ortaya çıkmadan önce olayın yankılarının ortaya çıkacağını belirtir. Bir sorun çıktıysa bunun bir kaynağı olmalıdır demektir.



Atasözü Kısaca Açıklaması



Şimşek çakmadan gök gürlemez atasözü, kısaca insanlar bir şeye tepki gösteriyor ve bir olay meydana geliyorsa bu olay bir şeye dayanıyor demektir. Ülkemizde sık kullanılan bu söz, aynı zamanda da yaşanmış her olayın bir dayanağı olduğunu anlatmak için söylenmiş bir sözdür.