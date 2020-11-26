Sözü Söyle Alana Kulağında Kalana Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri insanlara nasihat veren iyiliğe ve güzelliğe yönlendirme özelliği gösteren sözlerdir. Söylenişlerinde tamamen iyi niyet ve insanları kamil insan olmaya yönlendirmek bulunmaktadır.



Sözü Söyle Alana Kulağında Kalana Atasözünün Anlamı Nedir?



Sözü söyle alana kulağında kalana atasözü söylenilen sözlerin boşa gitmemesi için söylenilen kimsenin özellikleri göz önünde tutulmaktadır. Söylenilen söz eğer karşındaki kişi tarafından anlaşılamayacaksa yahut bir kulağından girip diğerinden çıkacaksa önemsenmeyecekse o kişiye söz söylemenin gereksiz olduğunu belirtmektedir.



Sözü söyle alana kulağında kalana atasözü söz söyledikten sonra karşı taraftan anlaşılması gerektiğini ifade etmektedir. Özellikle kulağında kalana sözü ile anlatılmak istenen ise sözün boşa gitmemesi ve nasihatın anlaşılabileceği kimselere söylenmesini anlatmaktadır.



Kısaca Atasözünün Açıklaması



Sözü söyle alana kulağında kalana söylenen sözün öneminin ancak karşı tarafın anlamasıyla mümkün olması gerektiğini açıklamaktadır. Söylenen sözün zamanı da söylenilen kişi tarafından algılanması da belirtilmektedir.