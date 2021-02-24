Stoma Nedir? Stoma Neden Açılır Ve Bakımı Nasıl Yapılır?

Bağırsağa açılan bağırsak stoması karın duvarına ağız açılması şeklinde olmaktadır. Bu işlem karnın alt kısmına yapılmaktadır. Bunun yanında cildin yüzeyine yapıştırılarak gerçekleştirilir. Stoma açılması durumunda bağırsakta herhangi bir ağrı ya da rahatsızlık durumu söz konusu değildir.



Stoma Nedir?



Stoma farklı organlara uygulanabilmektedir. Bağırsak stoması çeşitleri şu şekilde sıralanabilir;

Ürostomi

Kolostomi

İleostomi

Stomanın açılmasının iki nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerden ilki gastrointestinal sistemin yapısal ve bunun yanında fonksiyonel olarak yetersiz olması durumunda açılmaktadır. Diğer bir neden ise bölgedeki anastomozun ya da hastalık sebebi ile koruyucu amaçlı da açılabilmektedir.



Stoma açılması durumunda bu açıklıkta sinir uçları yer almaz. Bu sebeple kişiler herhangi bir ağrı hissetmezler. Stoma görünüm olarak ağız içine benzer. Kırmızı ve ıslak bir görünümü bulunur. Ameliyat nedeni ile ödemli bir bölgedir. Sonrasında ise ödem yavaşça azalır. Yaklaşık bir yıl sonunda da gerçek halini almaktadır.



Stoma Neden Açılır ve Bakımı Nasıl Yapılır?



Stoma, esasen karın yüzeyine getirilen kalın ya da ince bağırsak veya idrar yolunun bir bölümüdür. Hangi organ için açılacağına bağlı olarak açıldığı yer farklılık gösterebilmektedir. Stoma, dışkının ya da idrarın vücuttan atılması için farklı bir yol sunmaktadır.



Stomanın temizlenmesi dikkat isteyen bir durumdur. Burası temizlenirken çok fazla kılcal damar bulunmasından dolayı sürtünme sebebi ile hafif bir kanama meydana gelebilmektedir. Fakat kanamanın aşırı olduğu ve stomadan gelen içerikte kan olması durumunda mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir.