Strateji Ne Demek? Tdk'ya Göre Stratejik Ve Stratejist Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Strateji kelimesi kısaca TDK üzerinden, ‘izlem’ anlamına gelmektedir. Aynı zamanda toplumsal ya da bireysel ve devlet açısından pek çok unsuru etkin şekilde kullanma bilimi veya sanatı olarak bilinmektedir.



Strateji Ne Demek?



Strateji gelecek amaçlı herhangi bir durumu planlı biçimde yapabilmek için önemli bir terimdir. Özellikle ekonomik psikolojik ve askeri güçleri bir arada kullanmak amaçlı ele alınan çalışmaları strateji denebilir. Belli bir konu üzerinden farklı ihtimalleri ele almak suretiyle, en doğru seçeneği etkin şekilde uygulamaya dökmek anlamı üzerinden tabir edilebilir.



TDK'ya Göre Stratejik ve Stratejist Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Strateji kelimesi TDK açısından, ‘Strateji özelliği taşıyan, strateji ile ilgili’ olarak ifade ediliyor. Strateji üzerinden yapılan bir plan doğrultusunda bunun stratejik etki sağlığını gösteren bir olgudur.



Aynı şekilde Türk Dil Kurumu üzerinden stratejist kelimesine bakıldığında, ‘strateji uzmanı’ anlamı ile beraber kısaca tabir etmek mümkün. Özellikle bir stratejinin hazırlanması ve uygulanması noktasında önderlik eden kişi olarak da ifade edilebilir.



Strateji ile beraber stratejik ve stratejist kelimelerini anlamları üzerinden farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Bireysel ya da toplumsal ve devletlerarası planlama doğrultusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedirler.