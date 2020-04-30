BİST101.110-0.48EURO7.651.31USD6.990.60ALTIN379.09-0.98
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Tasavvuf Ne Demek? Tdk'ya Göre Tasavvufi Kelimesinin Anlamı Nedir?
    ABONE OL
    30.04.2020 - 22:39 |

    Tasavvuf Ne Demek? Tdk'ya Göre Tasavvufi Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Tasavvuf bir nevi dini ve felsefi bir akım olarak değerlendirilmektedir. Pek çok insan tasavvuf kelimesini ve bununla türemiş sözcüklerinin anlamını öğrenmeye çalışmaktadır. Peki, tasavvuf ne demek? TDK'ya göre tasavvufi kelimesinin anlamı nedir? İşte, tüm detaylar.

    Tasavvuf Ne Demek? Tdk'ya Göre Tasavvufi Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Varlık birliği anlayışı üzerinden tanrının niteliğini ve evrenin oluşumunu anlatan felsefi akıma tasavvuf denmektedir. Türk Dil Kurumu açısından da bu anlama sahiptir.

    Tasavvuf Ne Demek?

    Tasavvuf özellikle dini kaynaklarda çok sık karşılaşılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Bu kelimenin TDK üzerinden anlamına bakılacak olduğunda, evrenin oluşumu ve tanrının niteliğini varlık birliği üzerinden anlatan bir felsefi akım şeklinde ifade ediliyor.

    ‘’Bu dil derindir ve birçok tasarruf deyimleri ile zengindir de.’’ F. R. Atay

    TDK'ya Göre Tasavvufi Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Tasavvuf kelimesi ile beraber tasavvufi sözcüğü ile yine türemiş olarak merak edilen sözcükler içerisinde bulunuyor. TDK açısından bakıldığında tasavvufi, ‘Tasavvufla ilgili olan’ şeklinde ifade edilmektedir. Yani tasavvuf kelimesini anlatan ve bunun içeriğini ele alan bir terim şeklinde öne çıkmaktadır.

    Dini ve felsefi bir akım olarak öne çıkan tasavvuf ile beraber tasavvufi kelimeleri, İslami kültür üzerinden önemli bir potansiyel teşkil ediyor. İslam gizemciliği anlayışı üzerinden de ifade etmek mümkün. Düşüncesi İslam birliğinde tanrının varlığını ele alır ve evrenin oluşumunu buna bağlı olarak anlatır. Pek çok yazılı kaynaklarda ya da edebi eserde sıkça karşılaşılan kelimeler arasında yer almaktadırlar.

     

    Canlı yayına katılan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü tabureden böyle düştüAntalya'da Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü (60), internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken oturduğu tabureden düştü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Feci son! Profesör hayatını kaybetti

    Feci son! Profesör hayatını kaybetti

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

    Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

    İBB Meclisi "olağanüstü" toplanıyor

    İBB Meclisi "olağanüstü" toplanıyor

    Sıradaki Haber