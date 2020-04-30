Tasavvuf Ne Demek? Tdk'ya Göre Tasavvufi Kelimesinin Anlamı Nedir?

Varlık birliği anlayışı üzerinden tanrının niteliğini ve evrenin oluşumunu anlatan felsefi akıma tasavvuf denmektedir. Türk Dil Kurumu açısından da bu anlama sahiptir.



Tasavvuf Ne Demek?



Tasavvuf özellikle dini kaynaklarda çok sık karşılaşılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Bu kelimenin TDK üzerinden anlamına bakılacak olduğunda, evrenin oluşumu ve tanrının niteliğini varlık birliği üzerinden anlatan bir felsefi akım şeklinde ifade ediliyor.



‘’Bu dil derindir ve birçok tasarruf deyimleri ile zengindir de.’’ F. R. Atay



TDK'ya Göre Tasavvufi Kelimesinin Anlamı Nedir?



Tasavvuf kelimesi ile beraber tasavvufi sözcüğü ile yine türemiş olarak merak edilen sözcükler içerisinde bulunuyor. TDK açısından bakıldığında tasavvufi, ‘Tasavvufla ilgili olan’ şeklinde ifade edilmektedir. Yani tasavvuf kelimesini anlatan ve bunun içeriğini ele alan bir terim şeklinde öne çıkmaktadır.



Dini ve felsefi bir akım olarak öne çıkan tasavvuf ile beraber tasavvufi kelimeleri, İslami kültür üzerinden önemli bir potansiyel teşkil ediyor. İslam gizemciliği anlayışı üzerinden de ifade etmek mümkün. Düşüncesi İslam birliğinde tanrının varlığını ele alır ve evrenin oluşumunu buna bağlı olarak anlatır. Pek çok yazılı kaynaklarda ya da edebi eserde sıkça karşılaşılan kelimeler arasında yer almaktadırlar.