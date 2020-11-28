Tereciye Tere Satılmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Bu atasözümüzde yer alan kelimeler ise gerçek anlamında kullanılmış olup cümle açısından farklı bir durum anlatılmıştır.



Tereciye Tere Satılmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Tereciye tere satılmaz atasözünün anlamı şu şekildedir; Bir husus hakkında kendinizden daha bilgili ve tecrübeli olan kimselere akıl vermeye ve yön göstermeye kalkarsak gülünç bir hale düşeriz. Bundan dolayı da o işte usta olmuş birisine o iş öğretilmemelidir.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Atasözünün açıklamasına bakıldığında insanlar bazı durumlarda kendilerinin çok bildiğini düşünmektedirler. Tereciye tere satılmaz atasözünde anlatılmak istenen konu da bu şekildedir. Herhangi bir işte tecrübeye ve ustalığa sahip bir kimseye o iş öğretilmemelidir.