Türkçede Kaç Kelime Var? En Uzun Kelime Ve En Çok Kullanılan Kelimeler Nelerdir?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman Türkçede oldukça fazla sayıda kelime bulunmaktadır. Bu kelime haznesi Türkçede daha kolay ve etkin şekilde cümle kurma imkanı tanıyor. Bazı kelimeler ise yabancı kökenli şekilde giriş yaparak Türkçeye göre yazılış ve okunuş açısından değiştirilmiştir. Aynı zamanda oldukça uzun kelimeler ve en çok kullanılan kelime çeşitleri de yer almaktadır.

Türkçede Kaç Kelime var?

En merak edilen konular arasında Türkçede kaç kelime olduğu geliyor. Türk Dil Kurumu (TDK) üzerinden bakıldığı zaman güncel sözlük açısından şu an 616.767 kelime bulunuyor. Özellikle Türk kültür ve edebiyat tarihi açısından tazminat dönemi sonrası, bu dönemde gelişen olaylar ve edebi eserleri üzerine kelimeler başlangıç noktası olarak alınmış durumda. Tabii bu kelimelerin bir kısmı yabancı dillerden Türkçeye geçmiştir. Bunlar içerisinde en çok kelime alınan diller arasında Arapça, Fransızca ve Farsça gelmektedir.

Tabii Türkçe sadece farklı dillerden kelime almamış, aynı zamanda o dillere değişik sözcükler kazandırmıştır. Hatta bazı diller açısından ele alındığında, Türkçe binlerce kelimeyi o dillere aktarmış durumda. Tabii Türkiye'de yüz binlerce kelime olmasına rağmen, gündelik yaşamda önemli bir kısmı kullanılmaz. Belli başlı bazı kelimeler hem yazılı hem sözlü olarak daha çok öne çıkmaktadır.

En Uzun Kelime ve En Çok Kullanılan Kelimeler Nelerdir?

Türkçede oldukça uzun kelimeler ile beraber aynı zamanda çok kullanılan sözcükler bulunmaktadır. Özellikle uzun kelimeler bazen tekerleme ve eğlence amaçlı ele alınabiliyor. Bu doğrultuda popüler kültür açısından ele alındığı zaman Türkçedeki en uzun kelime 70 harften oluşmaktadır.

‘’Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine’’

Fakat Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için, aslında bakılırsa sonsuz sayıda kelimeler bulmak mümkün. Yani gelen eklemeler farklı kelimelerin sonlarına eklendiğinden dolayı bireysel olarak daha uzun sözcükler bulmak mümkün. Ancak şu an kayıt altında olan ve 70 harften oluşan bu sözcük, Türkçedeki en uzun kelime olarak öne çıkıyor.

Diğer yandan gündelik yaşamda yazılı ve sözlü olarak en çok kullanılan kelimeler yer almaktadır. Bu kelimeler ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Tabii bunlardan yüzlerce örnek vermek mümkündür. Ancak burada daha çok kullanılan bazı kelimeler ele alınabilir.

- Bir,

- Ne,

- Ve,

- İçin,

- Çok,

- Ben,

- Evet,

- Hayır,

- O,

- Ama,

- Şey,

- Gibi,

- Tamam,

- İyi,

- En,

- Doğru,

- Büyük,

- İşte,

- Teşekkürler,

- Gün,

- Fazla,

- Bütün,

- Siz,

- Para,

- Dakika,

- Tekrar,







