Uluslararası İşletmecilik Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Uluslararası İşletmecilik bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. Öğrenciler bu bölümde 4 yıl toplamda 8 dönem eğitim almaktadır. Pek çok dersten sorumlu olan öğrenciler 4. sene sonunda başarılı olmaları halinde diplomayı almayı hak kazanırlar.



Uluslararası İşletmecilik Bölümü Nedir?



Günümüzde yurtdışında ticaret çok yoğun olarak yapılmaktadır. Bu anlamda Uluslararası İşletmecilik bölümünün önemi de gün geçtikçe artmaya başlamıştır. İşletme sahiplerinin hem yurt içinde hem de yurtdışı pazarlarında çalışabilmeleri çok önemlidir. Bu bölümün amacı işletmecilik yönetimi ve uygulamalarına ayak uydurup alınan eğitimin iş hayatında da erkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu amaçla finans açısından geliştirilebilecek öğrencileri yetiştirmek ve sektöre kazandırmak en temel amaçlarından birisidir. Uluslararası İşletmecilik bölümü mezunlarının iş için başvurdukları firmalar bazı özelliklere dikkat etmektedir. Disiplinli, lider, sorumluluk sahibi, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına uygun ve sosyal becerileri gelişmiş olması firmaların kişilerde aradığı belli başlı özellikler arasında yer almaktadır.



Uluslararası İşletmecilik Bölümü Dersleri



Her bölümde olduğu gibi Uluslararası İşletmecilik bölümünde de 4 yıl içerisinde öğrencilerin gördüğü dersler bulunmaktadır. Sayısal, işletme, pazarlama ve ekonomi alanlarındaki dersler Uluslararası İşletmecilik bölümü öğrencileri ile karşı karşıya gelecektir. Uluslararası İşletmecilik bölümünü okuyan öğrencilerin sorumlu oldukları dersler şunlardır:



- İşletme Matematiği

- Muhasebe Prensipleri

- İşletme İstatistiği

- İşletme Finansmanı

- Yönetim Prensipleri

- İş ve İdari İletişim

- İnsan Kaynakları Yönetimi

- Finansal Muhasebe

- Uluslararası İşletme



Uluslararası İşletmecilik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Uluslararası İşletmecilik bölümü öğrencilerin sorumlu oldukları tüm derslerden 4 yıl boyunca başarılı olunması beklenmektedir. Tüm derslerin başarılı bitirilmesi ile öğrenciler Uluslararası İşletmecilik Lisans Diplomasını alabilirler. Uluslararası İşletmecilik bölümünden mezun olan kişiler çalıştıkları kurum içinde finans, ekonomi veya yönetim bölümü gibi pek çok departmanda çalışabilirler. Ana görevleri ise şirket içi finans planlanması ve denetlenmesidir.



Uluslararası İşletmecilik Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?



Birçok öğrenci meslek seçimi yapmadan önce iş olanaklarını araştırmaktadır. Son yıllarda en çok araştırılan bölümlerden birisi de Uluslararası İşletmecilik bölümüdür. Günümüzde iş ağı oldukça geniş bölümlerden birisi olan Uluslararası İşletmecilik bölümü mezunlarının çoğunlukla çalıştıkları alanlar şunlardır:



- Bankalar

- Lojistik Firmaları

- İthalat ve İhracat firmaları