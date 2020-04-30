Vakıf Ne Demek? Tdk'da Vakıf Arazisi, Vakıf Malı Ve Vakıf Senedi Ne Anlama Gelir?

Arapça kökenli olan vakıf kelimesi “vakf” kökünden gelmektedir. Arapça’ da vakıf kelimesi anlamı durmak, hareketsiz kalmak, malı ve mülkü hayır işine adamak ve mülkü bağlamak olarak verilmiştir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre vakıf kelimesinin anlamı; bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk, para anlamına gelmektedir.



Vakıf Ne Demektir?



Vakıf, bir veya birden fazla kişinin mülkünü veya parasını idare edilmesi amacıyla bıraktığı yer demektir. Aynı zaman da vakıf, birden fazla veya bir kişi önderliğinde kurulmuş toplumun yararına yönelik çalışmalar sürdüren kuruluş demektir.



TDK’ da Vakıf Arazisi, Vakıf Malı Ve Vakıf Senedi Ne Anlama Gelir?



Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre vakıf arazisi; bir vakfın mülkiyeti içinde olan arazi şeklinde verilmiştir. TDK’ ya göre vakıf malı kelimesinin anlamı; vakfa devlet veya kişilerden devredilen ve üçüncü şahısların kullanması mümkün olmayan mal olarak verilmiştir. Vakıf senedi ise bir vakfın oluşumunu belgeleyen senet olarak verilmiştir.