Vestfalya Antlaşması Kısaca Özeti: Tarihi, Maddeleri (Şartları), Önemi Ve Özellikleri

Vestfalya antlaşması Otuz yıl savaşları ve Seksen yıl savaşları sonunda imzalanmış olan bir antlaşmadır. Vestfalya antlaşmasına taraf olan devletler Kutsal Roma Cermen imparatorluğu ve Fransa krallığıdır. Tarihte bir barış antlaşması olarak geçmektedir. Daha önce Fransa ve İspanya arasında imzalanmış olan antlaşma da bu antlaşma içerisinde yer almıştır. Vestfalya antlaşması Fransa krallığı, Hollanda, İspanya, Alman prensleri, İsveç ve Kutsal Roma Cermen imparatorluğu arasında imzalanmıştır. Vestfalya antlaşması tarihi kaynaklara göre ise modern çağın başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

Vestfalya Antlaşması Kısaca Özeti

Avrupa'da otuz yıl savaşları devam ediyordu. Otuz yıl savaşları pek çok Avrupa devletinin ekonomik açıdan yıpranmasına neden oluyordu. Sonunda ise bu savaşlar Avrupalı devletleri barış yapmaya itiyordu. Vestfalya antlaşması da Avrupa'da ki güç dengesini önemli ölçüde değiştiren tarihi antlaşmalardan biridir. Devam eden savaşlardan sonra İsveç ve Fransa arasında barış müzakereleri başladı. Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan barış müzakereleri sonucunda bu iki devlet barış imzalamıştır.

Münster ve Obrastruck'de iki devlette bir araya gelmişti. İsveç diğer Avrupalı devletlerin de bu müzakereye katılmasını istiyordu. İsveç'in çabaları ile birlikte diğer Avrupalı devletlerde yavaş yavaş bu kongreye dahil oldu. Daha sonra bu müzakere genişleyerek bir Avrupa kongresi halini almış oldu. Avrupalı devletler bu kongrede siyasi çıkarları kadar önemli olan dini meseleleri de görüşüyordu. Bu durumda da sürekli olarak kongrede taraf değişimine neden oluyordu. Bu barış müzakereleri toplamda 3 yıl sürdü. Daha sonra 3. Yıl sonunda Münster kentinde Vestfalya barış antlaşması imzalanmış oldu.

Bu antlaşma dini hükümler de içeren bir antlaşma idi. Dini meseleleri de önemli ölçüde etkileyen bu antlaşmayı kongreye katılan tüm Avrupalı devletler kabul etmişti.

Vestfalya Antlaşması Tarihi

Vestfalya antlaşması 15 Mayıs 1648 yılında imzalanmış olan bir antlaşmadır.

Vestfalya Antlaşması Maddeleri (Şartları)

- Vestfalya antlaşması uluslararası alanda öneme sahip olacak bir antlaşmadır.

- Antlaşmaya taraf olan bütün devletler Augsburg barışını tekrardan tanıyacaktır.

- Bölgede yer alan her prens kendi bölgesi için en doğru dini hükümlere karar verecektir.

- Hrıstiyanlık inancına sahip kişiler kendine uygun görmediği mezheplerin dışında kilisenin güvencesi altında olmak koşulu ile kamusal alanlarda özel ibadetlerini gerçekleştirebilecektir.

- Bremen bağımsız bir şehir ilan edilecektir.

- Ticari sınırlar tekrardan yapılacak antlaşma ile belirlenecek ve ticari ağlar genişleyecektir.

- Alman prensleri Kutsal Roma Cermen imparatorluğuna aykırı olmayacak bir şekilde başka ülkelerle barış antlaşması veya diğer antlaşmalara girişebilecektir.

Vestfalya Antlaşması Önemi

Vestfalya antlaşması modern çağın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bu antlaşma ile birlikte otuz yıl savaşları ve seksen yıl savaşları da sona ermiştir. Vestfalya antlaşması ile birlikte dini meseleler de çözülmüş olan bir antlaşmadır. Böylelikle Avrupa'da yaşanan dini karışıklık ve imtiyazlar ortadan kaldırılmıştır. Ticaret ağları da tekrardan bu antlaşma ile birlikte kurulmuştur.

Vestfalya Antlaşması Özellikleri

- Antlaşma Fransızca ve Almancadan oluşuyordu.

- Dini hükümler içeren bir antlaşmadır.