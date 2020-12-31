Y İle Eşya İsimleri: Y Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
İlk harfi Y olan birçok eşyayı günlük hayatımızda ve evlerimizde sık sık kullanıyoruz. Akla ilk gelen eşyaların başında yastık geliyor. Yastığın kirlenmesini önleyen ve kolaylıkla çıkarılabilen yastık kılıfları da Y ile eşya isimleri listesinde yer alır. Y harfi ile başlayan eşyalar hangileri, özellikleri ve çeşitleri neler? İşte, tüm detaylar.
''Yağmurluk'' sadece kış mevsimlerinde değil bahar aylarında da sıklıkla tercih edilen bir giyim eşyasıdır. Bunun dışında ilk harfi Y olan kıyafetler ve aksesuarlar şu şekilde sıralanabilir: Yelek, Yemeni ve Yaşmak.
Y Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?
1- Yatak:
Bununla birlikte Yatak Örtüsü ve Yatak Başlığı da Y harfi ile başlayan eşyalar arasında yer alır.
2- Yap-boz:
Yap-boz hafızayı geliştiren hem faydalı hem de eğlenceli oyunlardan biridir.
3- Yazı Tahtası:
Okullarda ders anlatmak, ofislerde sunum yapmak için kullanılan gereç.
4- Yemek Masası:
Mutfaklarda ve yemek odalarında yer alan, ahşap ve mermer gibi malzemelerden üretilen mobilya.
5- Yüzük:
Gümüş ve altın gibi çeşitleri bulunan takı. Nişan yüzüğü ve alyans gibi çeşitleri mevcuttur.
6-Yorgan:
Pamuk dışında mikrofiber ve silikon gibi malzemelerle de üretilen, soğuk havalarda sıcak tutan örtü.
7- Yat:
Kamaralı tekne, motoryat ve katamaran gibi türleri bulunan en lüks ulaşım araçlarından biri.
Bunun dışında ilk harfi Y olan diğer eşyalar: Yağdanlık, Yağlı boya, Yastık Düğmesi ve Yay.