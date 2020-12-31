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    31.12.2020 - 07:27 |

    Y İle Eşya İsimleri: Y Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    İlk harfi Y olan birçok eşyayı günlük hayatımızda ve evlerimizde sık sık kullanıyoruz. Akla ilk gelen eşyaların başında yastık geliyor. Yastığın kirlenmesini önleyen ve kolaylıkla çıkarılabilen yastık kılıfları da Y ile eşya isimleri listesinde yer alır. Y harfi ile başlayan eşyalar hangileri, özellikleri ve çeşitleri neler? İşte, tüm detaylar.

    Y İle Eşya İsimleri: Y Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    ''Yağmurluk'' sadece kış mevsimlerinde değil bahar aylarında da sıklıkla tercih edilen bir giyim eşyasıdır. Bunun dışında ilk harfi Y olan kıyafetler ve aksesuarlar şu şekilde sıralanabilir: Yelek, Yemeni ve Yaşmak.

    Y Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    1- Yatak:

    Bununla birlikte Yatak Örtüsü ve Yatak Başlığı da Y harfi ile başlayan eşyalar arasında yer alır.

    2- Yap-boz:

    Yap-boz hafızayı geliştiren hem faydalı hem de eğlenceli oyunlardan biridir.

    3- Yazı Tahtası:

    Okullarda ders anlatmak, ofislerde sunum yapmak için kullanılan gereç.

    4- Yemek Masası:

    Mutfaklarda ve yemek odalarında yer alan, ahşap ve mermer gibi malzemelerden üretilen mobilya.

    5- Yüzük:

    Gümüş ve altın gibi çeşitleri bulunan takı. Nişan yüzüğü ve alyans gibi çeşitleri mevcuttur.

    6-Yorgan:

    Pamuk dışında mikrofiber ve silikon gibi malzemelerle de üretilen, soğuk havalarda sıcak tutan örtü.

    7- Yat:

    Kamaralı tekne, motoryat ve katamaran gibi türleri bulunan en lüks ulaşım araçlarından biri.

    Bunun dışında ilk harfi Y olan diğer eşyalar: Yağdanlık, Yağlı boya, Yastık Düğmesi ve Yay.

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