Y İle Eşya İsimleri: Y Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

''Yağmurluk'' sadece kış mevsimlerinde değil bahar aylarında da sıklıkla tercih edilen bir giyim eşyasıdır. Bunun dışında ilk harfi Y olan kıyafetler ve aksesuarlar şu şekilde sıralanabilir: Yelek, Yemeni ve Yaşmak.



Y Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?



1- Yatak:



Bununla birlikte Yatak Örtüsü ve Yatak Başlığı da Y harfi ile başlayan eşyalar arasında yer alır.



2- Yap-boz:



Yap-boz hafızayı geliştiren hem faydalı hem de eğlenceli oyunlardan biridir.



3- Yazı Tahtası:



Okullarda ders anlatmak, ofislerde sunum yapmak için kullanılan gereç.



4- Yemek Masası:



Mutfaklarda ve yemek odalarında yer alan, ahşap ve mermer gibi malzemelerden üretilen mobilya.



5- Yüzük:



Gümüş ve altın gibi çeşitleri bulunan takı. Nişan yüzüğü ve alyans gibi çeşitleri mevcuttur.



6-Yorgan:



Pamuk dışında mikrofiber ve silikon gibi malzemelerle de üretilen, soğuk havalarda sıcak tutan örtü.



7- Yat:



Kamaralı tekne, motoryat ve katamaran gibi türleri bulunan en lüks ulaşım araçlarından biri.



Bunun dışında ilk harfi Y olan diğer eşyalar: Yağdanlık, Yağlı boya, Yastık Düğmesi ve Yay.