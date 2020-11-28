Yavuz Hırsız Ev Sahibini Bastırır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır atasözünün konusu bazı kişilerin kendi suçlarını bastırmak için karşılarındaki kişiyi suçlamalarına denilmektedir.



Yavuz Hırsız Ev Sahibini Bastırır Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Atasözleri kullanıldıkları alana göre konuşmanın gidişatını ve anlam bütünlüğünü pekiştirirler. Dolayısı ile bu atasözleri kullanılarak daha anlamlı konuşmalar yapılabilir. Bir cümle ile anlatılmak istenen pek çok şey belirtilebilir. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır atasözü de çok fazla kullanılmaktadır. Buna göre suçlu olmasına rağmen kendini güçlü gören kişilerin, zarar verdikleri kişileri suçlu çıkarmaları anlamı taşır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Yavuz hırsız ev sahibini bastırır atasözünde anlatılmak istenen zararlı işler yapan suçlu kişilerin kendi suçlarını örtbas etmesi anlatılır. Buna göre bu suçlu kişiler kendilerini de güçlü hissettikleri için zarar verdikleri kişileri suçlama yolunu tercih ederler.