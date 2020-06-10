YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? 2020 YKS sınavı ertelenecek mi, sınav hangi tarihte?

YKS sınavı ne zaman ertelenecek mi sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren YKS sınavı için başvurular alındıktan sonra corona virüs nedeniyle sınav Temmuz ayına ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklama ile YKS sınavlarının Haziran ayı içerisinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Haziran ayına çekilen Üniversite sınavının ardından adaylar YKS sınavı ertelenecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

YKS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

YKS sınavının ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değil! ÖSYM tarafından yayımlanan son sınav takvimine göre YKS sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

YKS sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınav giriş belgelerinin 20 Haziran tarihine kadar ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

YKS NE ZAMAN?

YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

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