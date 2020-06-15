ÖSYM'den son dakika YKS sınav giriş belgesi açıklaması! YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM tarafından YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı. Üniversite sınavına girecek olan binlerce adayın merak içerisinde beklediği sınav giriş yerlerini sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. YKS sınav giriş belgelerini almak için ÖSYM'nin sayfasına ulaşmak isteyen adaylar yoğunluktan dolayı sayfaya erişim sağlamak konusunda sıkıntı yaşıyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS sınav giriş belgesini sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek. Adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA;

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI