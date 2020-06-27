YKS sonuçları ve tercih tarihi ne zaman? YKS puan hesaplama tablosu

27-28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan YKS için büyük gün geldi. Bugün ilk oturumu uygulanan sınavların ikinci ve üçüncü oturumu yarın devam edecek. Sınava giren yaklaşık 2,5 milyon aday YKS hakkında araştırmalarda bulunuyor. YKS puan hesaplama nasıl yapılır? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları gündemden düşmüyor. Uzun süredir hazırlığını sürdüren ve bu hafta sonundan sonra hayallerine kavuşmak için gün sayöaya başlayacak olan adaylar sabırsızlanıyor. Peki YKS'de geçebilmek için baraj puanı kaç olması gerekiyor? Baraj puanını ulaşmak için kaç soruyu doğru cevaplamak gerekiyor? İşte TYT - AYT ve YDT'nin baraj puanları ve YKS puan hesaplama tablosu...

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Üniversite adayları;

TYT'de 150 barajını geçerek iki yıllık programları tercih edebilecek.

AYT ve YDT'de 170 barajını geçmesi gerekiyor.

YKS'DE EN AZ KAÇ DOĞRU YAPMAK GEREKİYOR?

TYT'de 17-20 net (doğru) yapmak gerekiyor.

AYT ve YDT'de 16-20 doğru (net) yapmak gerekiyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Peki tercihler ne zaman yapılacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından duyurulacak tarih aralığında yapılacak. ÖSYM YKS tercih işlemleri için tarih duyurduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt’un oluşturduğu aşağıdaki tabloya göre barajı aşmak için adayların çıkarması gereken net sayıları şöyle:

YKS PUAN HESAPLAMA