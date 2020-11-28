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    HaberlerEğitim Haberleri Zahmetsiz Rahmet Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    28.11.2020 - 05:07 |

    Zahmetsiz Rahmet Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Hayatta herkes bir şeyler başarmak ve her zaman kazanmak ister. Fakat bu isteklerini gerçekleştirmek için gerekli adımları atmak ve çekilecek zorluklara katlanmak herkesin harcı değildir. Bu nedenle, çalışmayı ve hedeflere doğru kararlı adımlar atmayı teşvik eden birçok atasözü bulunur. İşte, tüm detaylar.

    Zahmetsiz Rahmet Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Kazanım sağlamak, her işin son noktası ve görünen tek yüzüdür. Halbuki o kazanımların arkasında ciddi emekler, zorluklar ve çabalar yatar. Ancak kimse işin bu yüzünü görmediğinden, bir kazanım sağlamak için çıkılan bir yolsa karşılaşılan zorluklar, çoğu insanı kolaylıkla umutsuz hale getirir.

    Zahmetsiz Rahmet Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Zahmetli işler, iyi sonuçlar alabilmek için katlanılan zaruri süreçlerdir. Hiç kimse güllük gülistanlık bir arka plandan çıkıp güzel sonuçlar elde edemez. Bu nedenle bu atasözü, kazanılan şeylerin arka planındaki gerçeği göstermeyi hedefler. Eğer güzel bir şey yapmak isteniyorsa, zahmetlere, zorluklara ve yorucu işlere de razı olmak gerekmektedir.

    Kısaca Atasözü Açıklaması

    Güzel işler yapmak, başarılı olmak, takdir edilmek isteyen herkes; zor işler yapmaya ve zahmet çekmeye baştan razı olmalıdır. Çünkü bu zorluklar, başarının temel ve ilk şartıdır.

     

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