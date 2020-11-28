Bu atasözünde denilmek istenilen düşünce insanların yaptıkları planlarda her zaman belirleyici olan zamandır.



Zaman Sana Uymazsa Sen Zamana Uy Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Denilmek istenilen düşünce şudur bu atasözünde. Her insanın kendince işleri ve hayalleri bulunur. Fakat bu hayal güçlerinde bazı durumlarda kesişmeler olabilmektedir. Özellikle yaşanılan çağın düşünce ve fikirleri ile düşülmesi normaldir. İşte böyle durumlarda yapılması gereken tek şey zamana uyum sağlamaktır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Birçok insan tarafından sıkça dile getirilen durumlardan biri de zamana uygun düşünce tarlarının olmamasıdır. Çünkü insanlar doğdukları dönem ve bulundukları kuşak itibari ile oldukça farklı dünya görüşüne sahip olabilirler. Yapılması gereken tek durum bu atasözündeki gibi zamana uyum göstermek olmalıdır.