Zamirler - Zamir Nedir, Çeşitleri (Türleri) Nelerdir? Örnekler İle Konu Anlatımı

Zamirler isim değillerdir. Fakat cümle içerisinde isimlerin yerlerini tutarlar. Kişileri veya varlıkları işaret yolu ile karşılarlar. Kendi içerisinde birçok çeşidi bulunmaktadır.

Zamir Nedir?

İsim olmayan fakat isimlerin yerlerini tutan, işaret yolu ile varlıkları veya kişileri soru yolu ile karşılayan sözcüklere zamir denir. Zamirler cümle içerisinde bir ismin anlamını karşılamalıdır. Tek başına kullanıldıkları zaman ismi karşılamazlar.

Zamirlerin en önemli özellikleri dilimizde önemli bir tasarrufa sebep olmalarıdır. Cümle içerisinde isimleri veya varlıkları sürekli tekrar etmek cümle içerisinde karışıklıklara yol açmaktadır. Bu durum zamirler yardımı ile düzeltilir. Bu sayede ben, sen, o şeklinde kısa yollardan zamirler cümle içerisinde kullanılabilir.

Zamir Çeşitleri (türleri) Nelerdir?

Zamirler kendi içlerinde 5'e ayrılırlar. Bunlar şahıs zamirleri, işaret zamirleri, belgisiz zamirler, soru zamiri ve dönüşüklük zamirleridir.

1) Şahıs zamirleri: Şahıs yerine kullanılan zamirlerdir. Cümle içerisinde insan ismi yerine kullanılabilir. Ben, sen, o, biz, siz ve onlar şahıs zamirleridir.

2) İşaret zamirleri: İsimleri işaret yolu ile karşılayan zamirlerdir. Bu, şu, o, bunlar, şunlar ve onlar işaret zamirleridir.

3) Belgisiz zamir: İsmi belli olmayacak şekilde karşılayan zamirlerdir. Biri, hepsi, birçoğu, herkes, bazısı, tamamı ve türü kelimeleri belgisiz zamirlerin bazılarıdır.

4) Soru Zamiri: İsimleri soru yolu ile karşılayan zamirlerdir. Soru zamirlerinin başlıcaları kim ve ne sözcükleridir. Başka soru zamirleri de bulunmaktadır. Diğer soru zamirleri kim ve ne sözcüklerinden türemişlerdir. Ne, neyi, neyden, kim, kime, kimden, hangimiz, hangileri ve kaçı gibi kelimeler diğer soru zamirleridir.

5) Dönüşüklük Zamiri: Pekiştirme yapan bir zamirdir. Özne tarafından yapıldığını bildiren yüklemdeki işin kişi zamirleri ile kullanıldığında pekiştirme yapan zamirlerdir. Cümle içerisinde bu zamir yapılan işi kişiye dönüştürmesi sebebiyle dönüştürme zamiri denmektedir.

Örnekler İle Konu Anlatımı

İsim olmadığı halde isim yerine kullanılan kelimelere zamir denmektedir. 5 farklı çeşidi bulunmaktadır. Günlük hayatta da zamirler pek çok kez kullanılmaktadır. Zamirlere cümle içerisinde pek çok örnek verebiliriz. Bu örnekler şunlardır:

- Sizler, geçen gün pazarda gördüm.

Burada sizleri kelimesi şahıs zamiri olarak kullanılmıştır.

- Burada satılık ev arıyorum.

Bu cümledeki burada kelimesi işaret zamiri olarak kullanılmıştır.

- Hiçbiri bu işi tamamlayamadı.

Hiçbiri kelimesi belgisiz zamir olarak kullanılmıştır.

- Kaçı sınıfta kaldı?

Cümledeki kaçı kelimesi soru zamiri olarak kullanılmıştır.

- Arabamı kendim aldım.

Bu cümlede kendim kelimesi dönüşüklük zamiri olarak kullanılmıştır.