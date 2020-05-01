Zaruri Ne Demek? Tdk'ya Göre Zarurilik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Arapçadan dilimize girmiş olan zaruri kelimesinin anlamı zorunlu demektir. Aynı zamanda bu kelimeler eş anlamlı kelimelerdir. Zorunlu kelimesi zaruri kelimesinin Türkçe karşılığıdır.



Zaruri Ne Demek?



Günlük hayatta cümle içerisinde birçok kelime kullanmaktayız. Bazı kelimeler dilimize yabancı dilden girmiş olan kelimelerden oluşmaktadır. Zaruri kelimesi de bu kelimelerden birisidir. Zaruri kelimesi kısaca anlamı zorunlu demektir. Zaruri kelimesini anlatan bir diğer kelime ise gerekli kelimesidir. Zaruri kelimesi cümle içerisinde örneği şu şekildedir:



- Bu sandalyelerin karşılıklı olarak dizilmesi zaruridir.



TDK'ya Göre Zarurilik Kelimesinin Anlamı Nedir?



Zarurilik kelimesi dilimizde çok fazla kullanılmasa da anlamı merak edilmektedir. Zaruri kelimesinden türemiş olan zarurilik kelimesi anlamı Türk Dil Kurumunda belirtilmiştir. Zarurilik kelimesinin anlamı gereklilik ve zorunluluk kelimeleridir.



Zaruri kelimesi ile günlük hayatta çok fazla kullanılan bir diğer kelime ise zaruri bilgi kelimesidir. Zaruri bilgi hakkında kaynaklarda birçok açıklama bulunmaktadır. Zaruri kelimesinin anlamı kesin olarak olması gereken, mecburi ve zorunlu olarak tanımlanmış kelimedir. Zaruri bilgi ise yaşamını sürdürebilmek, iş yapmak, bir konu hakkında kişiler ile konuşmak veya kişilerin bilmeleri ve öğrenmeleri gereken zorunlu bilgilere denmektedir.