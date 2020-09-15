Zonguldak Haritası: Zonguldak İlçeleri Nelerdir? Zonguldak İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Zonguldak, Fransızca ve Türkçe karışımı bir isim öbeğinden oluşturulmuştur. Zonguldak ilinde ilk kez kömür yataklarının işlenmesi Fransızlar sayesinde olmuştur. Fransızlar, kömür havzalarını belirlemek içinde ilin en yüksek yeri olan Göldağı seçmişlerdir. Böylece Fransızca 'Zone' ve Türkçe 'Göldağı' kelimelerinin birleşimiyle zamanla ilin yerlisi arasında ilin ismi Zonguldak halini alarak, günümüze kadar ulaşmıştır.



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Kaynak: cografyaharita.com







Zonguldak İlinin Tarihçesi



Zonguldak ilinin tarihçe yapısına baktığımızda bölgeye ilk yerleşenlerin MÖ 2500'lere kadar uzanan bir geçmişinin olduğu söylenmektedir. Hattitler ilk olarak bu bölgeye yerleştiği bilinmekle beraber, daha sonraları Hitit topluluğunun da burada barındığı görülmektedir.



MÖ 7. yüzyıllarda insanlığın gelişmeye çalıştığı dönemlerde kurulan ticaret limanları, Anadolu, Karadeniz ve Yunan kolonizasyonunu bağlayacak şekilde birleştirilmeye çalışılmış, zamanla Pers ve Büyük İskender gibi iki büyük medeniyetin yönetimi altına girmiştir. Pontus devlet birliğinin bir parçası olan Zonguldak, hristiyanlığın ilk yayıldığı yerlerden biri olma özelliğini de taşımaktadır. 1084 tarihinden sonra yöreye yerleşen Anadolu Selçuklu halkı, belli bir süre hakimiyet sürdükten sonra bölgenin yönetimini Cenevizlilere kaptırmıştır.



Candaroğullarının da bölgede otoriterisinin kurulmasından belli bir zaman sonra 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Zonguldak ve çevresini savaşarak almasının ardından yöre hakimiyeti hepten Osmanlıların eline geçmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Zonguldak'ta Fransız şirketlerinin haklarını koruma bahanesiyle il ve çevresini işgal etmeye çalışan Fransızlar, bölgede hakim olan cemiyetler aracılığıyla geri püskürtülmüş ve 1920 yılında yöreyi terk etmek durumunda kalmıştır.



Zonguldak İlinin Nüfusu ve İlçeleri



Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Karadeniz iklim tipiyle çevrili Zonguldak, kuzeydoğusunda Bartın, güneydoğusundan Karabük, güneyden Bolu ve güneybatısından da Düzce iliyle çevrili bir haldedir. İlde yer alan en önemli sanayi tesislerinden biri de Türkiye Taşkömürü Kurumu'dur. 67980 posta, 67 il plaka ve 0372 il alan koduna sahip olan ilin; Kilimli, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Karadeniz Ereğli ve Kozlu olmak üzere yedi ayrı ilçesi bulunmaktadır. İlin güncel tahmini nüfus sayısı ise 596.053'tür.