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    HaberlerEkonomi Haberleri 6 ay ödemesiz kredi desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? 6 ay ödemesiz kredi desteği ödemesi başvuru şartları neler?
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    02.04.2020 - 11:44 |

    6 ay ödemesiz kredi desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? 6 ay ödemesiz kredi desteği ödemesi başvuru şartları neler?

    Kamu bankaları tarafından açıklanan 6 ay ödemesiz kredi ödemesi yapılacağının Berat Albayrak tarafından duyurulmasının ardından vatandaşlar 6 ay geri ödemesiz kredi desteği başvuru şartları neler sorusuna yanıt aramaya başladı. Kamu bankaları tarafından 10.000 TL'ye kadar verilecek olan kredinin ödemeleri 6 ay sonra başlayacak. Vatandaşlar bu kredileri 36 ay içerisinde geri ödeyebilecek. İşte başvuru ekranı ve başvuru şartları...

    6 ay ödemesiz kredi desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? 6 ay ödemesiz kredi desteği ödemesi başvuru şartları neler?

    6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklama ile 6 ay ödemesiz kredi desteği verileceği duyuruldu. Bakanın açıklamasının ardından kamu bankaları 6 ay ödemesiz kredi desteği başvuru şartlarını açıklamaya başladı. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından 10.000 TL'ye kadar verilecek olan kredi desteği için başvuru yapmak için aranan en önemli şartlardan biri haneye giren para sayısının 5.000 TL'yi geçmemesi gerekiyor. İşte 6 ay ödemesiz kredi desteği hakkında merak edilen detaylar...

    HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Temel İhtiyaç Desteği başvurusu Halkbank internet şubesi ve web sayfasından yapılmaktadır.

    ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

    10 bin TL'ye kadar kredi imkanı veriliyor.

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    VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    SMS ile başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. SMS ile başvuru yapmak için, aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS atabilirsiniz.

    Başvuru değerlendirilmesi yapıldıktan sonra başvurunun sonucu olumlu olursa bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirme sonrasında VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

    HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMA YAPTI

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz.

    Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık." dedi.

    6 ay ödemesiz kredi desteği ödemeleri ne zaman başlayacak 6 ay ödemesiz kredi desteği ödemesi başvuru şartları neler

    ÖDEME TABLOSU ÖRNEĞİ

    Kredi Tutarı: 10.000

    Toplam Vade:36 AY

    Ödemesiz Dönem: 6 ay

    Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :376 TL

    Kredi Tutarı: 7.500

    Toplam Vade:36 AY

    Ödemesiz Dönem: 6 ay

    Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :282 TL

    Kredi Tutarı: 5.000

    Toplam Vade:36 AY

    Ödemesiz Dönem: 6 ay

    Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :188 TL

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