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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın alacaklar dikkat! Cüneyt Paksoy'dan önemli açıklama
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    20.08.2020 - 13:18 |

    Altın alacaklar dikkat! Cüneyt Paksoy'dan önemli açıklama

    Stratejist Cüneyt Paksoy, Milliyet Instagram canlı yayınında altın alımı için önemli açıklamalarda bulundu.

    Mahmut Ekinci

    Stratejist Cüneyt Paksoy, bugün piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı beklentisini yorumladı.

    Paksoy, altın ve dolar yorumlarında önemli detaylara değindi. Altın alacaklarla ilgili de konuşan Paksoy, "Altın alımı için biraz daha ılımlı seviyeler tercih edilmeli." dedi.

    Yayının son bölümünde Cüneyt Paksoy dış ve iç piyasadaki gelişmeleri, borsadaki son durumu yorumladı.

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