Altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın kaç paradan işlem görüyor?

Altının gram fiyatı 384 lira seviyesinde dengelendi. Dün günü benzer bir rakamla kapatan 24 ayar külçe altının gram fiyatı bu sabah saatlerinde 381 lira seviyesine kadar gerilemesinin ardından Altının ons fiyatında yaşanan yükselişe bağlı olarak değer kazandı ve 384 lira seviyesinde dengelendi. Peki Çeyrek , Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,36 azalışla 384,40 liradan tamamladı.

İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 624,00 lira, Cumhuriyet altını 2.550,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 384,40 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın an itibariyle 382,53 alış 382,70 TL satış fiyatından işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 612,80 TL alış 626,40 TL satış fiyatından işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

1.221,80 TL alış 1.252,30 TL satış fiyatından işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.507,90 TL alış 2.562,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

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