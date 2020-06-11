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    11.06.2020 - 08:06 |

    Altın fiyatları son durum... 11 Haziran gram altın, çeyrek altın ne kadar?

    Altın fiyatları bu hafta yükselişte... Dün gram altın 377 liradan günü kapatırken bugün hafifi bir düşüş yaşanıyor. Yarıtımcılar ise son durumu merak edip 'Altın fiyatları ne kadar?' diye soruyor.

    Altın fiyatları son durum... 11 Haziran gram altın, çeyrek altın ne kadar?

    Haftalardır düşüşte olan altın fiyatları yeni hafta ile birlikte yükselişe geçti. 366 liraya kadar düşen gram altın 377 liraya kadar çıktı. Bugün sabah saatlerinde hafif bir düşüş yaşanırken altın fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. İşte 11 Haziran altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI

    Bugün altın fiyatlarında sabah saatlerinde dünkü kapanışa göre düşüş yaşanıyor.

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış 374,40 TL Satış 377,56 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış 606,00 TL Satış 618,10 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış 1.212,00 TL Satış 1.237,30 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış 2.424,90 TL Satış 2.449,80 TL

    Milliyet'te Gündem (11 Haziran 2020)İşte gündemin öne çıkan başlıkları...
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