Altın fiyatları son durum... 11 Haziran gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Haftalardır düşüşte olan altın fiyatları yeni hafta ile birlikte yükselişe geçti. 366 liraya kadar düşen gram altın 377 liraya kadar çıktı. Bugün sabah saatlerinde hafif bir düşüş yaşanırken altın fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. İşte 11 Haziran altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

Bugün altın fiyatlarında sabah saatlerinde dünkü kapanışa göre düşüş yaşanıyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 374,40 TL Satış 377,56 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 606,00 TL Satış 618,10 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 1.212,00 TL Satış 1.237,30 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış 2.424,90 TL Satış 2.449,80 TL