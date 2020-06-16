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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları son durum 16 Haziran! Canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
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    16.06.2020 - 08:38 |

    Altın fiyatları son durum 16 Haziran! Canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

    Altın alış satış fiyatları yeni bir günün başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında yaşanan değişiklik ise gündemde merak konusu olan konular arasında bulunuyor. İşte 16 Haziran altın fiyatlarındaki son durum...

    Altın fiyatları son durum 16 Haziran! Canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

    Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşten sonra tekrar yükselişe geçti. Haftanın ikinci gününde altın fiyatlarındaki hareketlilik merakla araştırılıyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatındaki son durum haberde yer alıyor.

    16 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    Alış Fiyatı:378,81 TL Satış Fiyatı:378,90 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Alış Fiyatı:618,90 TL Satış Fiyatı:623,20 TL

    YARIM ALTIN

    Alış Fiyatı:1.233,90 TL Satış Fiyatı:1.245,00 TL

    TAM ALTIN

    Alış Fiyatı:2.532,40 TL Satış Fiyatı:2.550,80 TL

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    Milliyet'te Gündem (16 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
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