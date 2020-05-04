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    04.05.2020 - 10:50 | | milliyet.com.tr

    Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geliyor

    Akaryakıt sektörü yetkililerinin milliyet.com.tr'ye verdiği bilgiye göre; bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında 16 kuruş benzinin litre fiyatına ise 7 kuruşluk bir zam bekleniyor.

    Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geliyor

    Cuma günü 25,85 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 24,68 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 24,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 21,21 dolardan alıcı buldu.

    Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararı ise 1 mayıs itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlandı. Anlaşmaya göre, bu ülkeler toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltacak.

    Küresel piyasalarda yaşanan bu hareketlilik Türkiye piyasalarına da yansıyor. Buna göre akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatında 16 kuruş benzinin litre fiyatına ise 7 kuruşluk bir zam bekleniyor.

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