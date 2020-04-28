Son dakika: Araç satışında yeni dönem resmen başladı!

Taşıt alım satımında sıkça yaşanan dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında yürütülen ortak çalışmaların ürünü olan Güvenli Ödeme Sistemi, Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile eş zamanlı olarak 3 Şubat 2020 tarihi itibari ile hizmete sunulmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Takasbank'ın ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Araç satışında risk ortadan kalkıyor

TaşıtTakas Sistemi'nin kullanılmasıyla taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirilmesi ve karşı taraf riskinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Takasbank’ın Güvenli Ödeme Sistemi’nde hizmet vermesi noktasında Noterler Birliği ile protokol imzalanmış olup Takasbank taşıt alım satım işlemlerinde nezdinde nakdin bloke edileceği emanetçi finans kuruluşu olarak hizmet vermeye başladı.

Takasbank tarafından geliştirilen Taşıt Takas Sistemi, taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski olmadan, düşük maliyetli ve hızlı transfer kolaylığı sağlıyor. Satış bedelinin gönderileceği satıcıya ait banka hesap numarasının ve satış tutarını gönderecek alıcının banka hesap numarasının ruhsat sahiplerine ait olması kontrolü ile taşıt mülkiyeti ve satış bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satıcının karşılaştığı tüm olumsuzlukların önlenmesi hedefleniyor.



İnternet sitesinden veya Android yada İOS tabanlı mobil uygulamalar üzerinden erişilecek olan TaşıtTakas Sistemi ile taşıt mülkiyeti ile satış bedeli olan nakdin eş anlı olarak el değiştirmesi, tarafların güven probleminin bertaraf edilmesi, nakit taşıma riskinin ortadan kaldırılması, düşük maliyetle hızlı transfer kolaylığı

sağlanıyor.

Maliyeti 15 lira

TaşıtTakas sistemi ile gerçekleştirilen tescil işlemleri, satıcı taraftan tahsil edilmek üzere 10 TL’si Noterler Birliği’nin payı olmak üzere toplam 15 TL gibi düşük bir maliyetle gerçekleşecek, ücret satıcıya EFT ile gönderilecek satış bedelinden düşülerek tahsil edilecek.



TaşıtTakas Sistemi nasıl çalışacak?

Satıcı ve alıcı karşılıklı anlaştıktan sonra, satıcı TaşıtTakas Sistemine girerek satış bilgilerini sisteme tanımlıyor. TNB tarafından oluşturulan Referans Numarası alıcı ve satıcıya SMS ile gönderiliyor. Alıcı ilgili referans numarası ile sisteme girerek alış bilgilerini tanımlıyor. Takasbank tarafından girilen bilgilerin ruhsat sahibi ile ruhsat sahibi olacak kişilere ait olup olmadığına ilişkin kimlik kontrolleri ve IBAN doğrulaması yapıldıktan sonra alıcı satış tutarını Takasbank tarafından bildirilen hesaba aktarıyor. İşlemlerin her aşamasında taraflara SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Noterde tescil işlemi sırasında Noterce satış bedelinin yatırılıp yatırılmadığı TaşıtTakas Sisteminden kontrol ediliyor. Tescil tamamlandığında Takasbank bilgilendirilecek ve bu mesaj üzerine Takasbank satış tutarını Satıcının hesabına EFT ile gönderilecek böylece taşıt ile satış tutarı güvenli bir şekilde el değiştirmiş olacak.