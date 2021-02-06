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06.02.2021 - 03:46 |

Asgari Tutar Hesaplama Nasıl Yapılır? Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Hesaplama

Asgari tutar, kredi kartının dönem borcu üzerinden hesaplanır ve son ödeme tarihine kadar ödenmesi gereken en az miktarı ifade eder. Asgari tutarın ödenmemesi halinde bazı kart sahibine yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunlardan en önemlisi kart sahibinin kredi notunun düşmesine sebep olmasıdır. Bu sebeple kredi kartı asgari ödeme tutarı takip edilmeli ve geciktirilmemelidir. Kredi kartı asgari ödeme tutarı nasıl hesaplanır tüm detaylarıyla derledik.

Asgari Tutar Hesaplama Nasıl Yapılır? Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Hesaplama

Kredi kartı dönem borcunun asgari tutar kısmı ödenmediği zaman kart kullanımı banka tarafından kısıtlanmaktadır. İlerleyen dönemlerde belirlenen miktarda ödeme yapılmadığı takdirde kartın kapanmasına da neden olacaktır.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Kredi kartı asgari tutar hesaplama, dönem borcunun bir miktarı bulunarak hesaplanır. Eskiden bu tutar her müşterinin kart limitine göre belirlenirken, BDDK tarafından 30.03.2020 tarihinde alınan bir kararla, kart limitine bağlı kalmaksızın sabit bir oran belirlenmiştir. Bu değişikliklerle beraber kart sahibi olan herkese %20 oranında asgari ödeme tutarı uygulanmaktadır.

Güncel Gecikme ve Akdi Faiz Oranı Nedir?

Faiz oranları dönem borcundan ödenen miktara göre kalan borca uygulanmakla birlikte değişmektedir. Akdi faiz oranı, dönem borcuna en az ödeme tutarı oranında ya da daha fazla ödeme yapıldığında, kalan hesap bakiyesine işleyen orandır ve güncel olarak uygulanan akdi faiz oranı %1,79 olarak belirlenmiştir.

Var olan dönem borcuna asgari ödeme miktarından daha az bir para yatırıldığında ise kalan kısmın ödenmeyen miktarına gecikme faizi uygulanır. Güncel olarak uygulanan gecikme faizi oranı %2,09 olarak belirlenmiştir.

Gecikme Faizi Üzerine Ne Tür Vergiler Uygulanır?

Kredi kartıyla ilgili tüm ceza miktarlarından yasa gereği Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve %5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tutarları hesaplanmaktadır. İlgili banka tarafından Bu vergiler faiz tutarına eklenir ve kart sahibinden devlet adına tahsil edilir.

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