Asgari Tutar Hesaplama Nasıl Yapılır? Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Hesaplama

Kredi kartı dönem borcunun asgari tutar kısmı ödenmediği zaman kart kullanımı banka tarafından kısıtlanmaktadır. İlerleyen dönemlerde belirlenen miktarda ödeme yapılmadığı takdirde kartın kapanmasına da neden olacaktır.



Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nasıl Hesaplanır?



Kredi kartı asgari tutar hesaplama, dönem borcunun bir miktarı bulunarak hesaplanır. Eskiden bu tutar her müşterinin kart limitine göre belirlenirken, BDDK tarafından 30.03.2020 tarihinde alınan bir kararla, kart limitine bağlı kalmaksızın sabit bir oran belirlenmiştir. Bu değişikliklerle beraber kart sahibi olan herkese %20 oranında asgari ödeme tutarı uygulanmaktadır.



Güncel Gecikme ve Akdi Faiz Oranı Nedir?



Faiz oranları dönem borcundan ödenen miktara göre kalan borca uygulanmakla birlikte değişmektedir. Akdi faiz oranı, dönem borcuna en az ödeme tutarı oranında ya da daha fazla ödeme yapıldığında, kalan hesap bakiyesine işleyen orandır ve güncel olarak uygulanan akdi faiz oranı %1,79 olarak belirlenmiştir.



Var olan dönem borcuna asgari ödeme miktarından daha az bir para yatırıldığında ise kalan kısmın ödenmeyen miktarına gecikme faizi uygulanır. Güncel olarak uygulanan gecikme faizi oranı %2,09 olarak belirlenmiştir.



Gecikme Faizi Üzerine Ne Tür Vergiler Uygulanır?



Kredi kartıyla ilgili tüm ceza miktarlarından yasa gereği Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve %5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tutarları hesaplanmaktadır. İlgili banka tarafından Bu vergiler faiz tutarına eklenir ve kart sahibinden devlet adına tahsil edilir.