25.11.2020 - 16:54 | | AA
Bakan Elvan'ın teyzesinin cenazesi memleketi Karaman'da defnedildi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın vefat eden teyzesi Sabire Elvan (85), Karaman'ın Ermenek ilçesinde toprağa verildi.
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sabire Elvan'ın cenazesi, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine getirildi.
Elvan'ın cenazesi, Sipas Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Elvan ailesinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.
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