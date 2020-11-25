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25.11.2020 - 16:54 | | AA

Bakan Elvan'ın teyzesinin cenazesi memleketi Karaman'da defnedildi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın vefat eden teyzesi Sabire Elvan (85), Karaman'ın Ermenek ilçesinde toprağa verildi.

Bakan Elvan'ın teyzesinin cenazesi memleketi Karaman'da defnedildi

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sabire Elvan'ın cenazesi, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine getirildi.

Elvan'ın cenazesi, Sipas Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Elvan ailesinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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