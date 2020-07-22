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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Varank'tan "Soluksuz 2 Yıl" paylaşımı
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    22.07.2020 - 15:21 | | AA

    Bakan Varank'tan "Soluksuz 2 Yıl" paylaşımı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi'nin ikinci yıl dönümü vesilesiyle bugüne kadar bakanlığınca Türkiye'ye kazandırılan çok sayıda eseri "Soluksuz 2 Yıl" başlıklı videoyla paylaştı.

    Bakan Varank'tan "Soluksuz 2 Yıl" paylaşımı

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Soluksuz 2 Yıl" videosu Bakan Varank'ın Twitter'dan paylaşmasıyla, kısa sürede "viral" oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda 16 bakanlığın 2 yılda gerçekleştirdiği projeleri ve gelecek hedeflerini paylaşmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sunumundan sonra, Varank da 2 yıllık görev sürecinde açılışını yaptığı fabrikaların, ziyaret ettiği illerin, Türkiye'ye kazandırılan ilk ve tek olma özelliği taşıyan eserlerin anlatıldığı "Soluksuz 2 Yıl" videosunu paylaştı.

    Alanında ilkler

    Video, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladığı 9 Temmuz 2018'deki görüntülerle başlıyor. Bakan Varank'ın Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yemin etme görüntüsünün de bulunduğu videoda, alanında ilk ve tek olan fabrikalar, entegre tesislerin açılışları, temel atma törenleri yer aldı.

    Türkiye'nin Otomobili

    Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımı ve temel atma töreni, seyir füzesi SARB-83, milli elektrikli trenin ilk testi, yerli yoğun bakım solunum cihazının teslim töreni ve birçok projeye de videoda yer verildi.

    Videoda, Bakan Varank'ın, TBMM Genel Kurulunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçe görüşmeleri esnasında muhalefetin "Bu bütçede teknoloji, sanayi ve Ar-Ge yok" eleştirilerine, yanında getirdiği Ar-Ge sonucu ortaya çıkmış, teknoloji içeren teknolojik ürünleri göstererek verdiği cevaplar da kullanıldı. 

    22. Türk-Rus devriyesi gerçekleştiMilli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'de gerçekleştirilen 22. kara devriyesinin icra edildiğini duyurdu.
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