BİST1.1160.53EURO8.710.92USD7.360.43ALTIN461.020.70
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye 55 milyon TL
    ABONE OL
    24.08.2020 - 12:35 |

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye 55 milyon TL

    Çılgın Sayısal Loto, Sisal Şans ile katlanarak kazandırmaya devam ediyor. Yeni dönemde rekor ikramiyelerle kullanıcı karşısına çıkan Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı 55 milyon 94 bin 484 TL. Bu akşam gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu.

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye 55 milyon TL

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım devam ediyor. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da son olarak 22 Ağustos 2020 tarihinde yapılan son çekilişte devreden ikramiye tutuarı 55 milyon 94 bin 484 TL'ye ulaştı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.30'da yapılacak.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI OLARAK İZLENEBİLİYOR

    Yeni dönemde Milli Piyango'da haftanın her günü bir çekiliş var. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için millipiyangoonline.com'da çekilişi canlı olarak takip edebiliyorsunuz.

    MİLLİ PİYANGO TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OLARAK OYNANABİLİYOR

    Çılgın Sayısal Loto bayilerden oynanabildiği gibi online platformda da kullanıcalarla buluştu. Millipiyangoonline.com üzerinden Çılgın Sayısal Loto için kupon doldurabiliyorsunuz. Çılgın Sayısal Loto oynamak için süre 21.00'e kadar devam ediyor.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO TIKLA OYNA

     

    Şehit babasının ardından asker selamı!Giresun’a 1 aylık yağışın bir buçuk katı 1 günde düştü. Nehre dönen Dereli ilçesinde araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'e yükselirken, şehit olan uzman jandarma 7'nci kademeli çavuş Erdem Çıtır (44) için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Soylu yaptığı açıklamada, "Esnafları, evleri tek tek ziyaret ediyoruz. Bütün bakanlarımız buranın çabuk toparlanması için çalışıyor. Herkes gayret gösteriyor. Ne kadar hasar var, tespitler yapılıyor. Aradığımız vatandaşımızın sayısı 9'a düştü." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Zehir tacirlerini engelleyemedikleri koku ele verdi!

    Zehir tacirlerini engelleyemedikleri koku ele verdi!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

    Trump seçimden önce aşı istiyor!

    Trump seçimden önce aşı istiyor!

    Liseye yerleşemeyenler ne yapacak? 2020 Liseye yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirmeleri

    Liseye yerleşemeyenler ne yapacak? 2020 Liseye yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirmeleri

    Sıradaki Haber