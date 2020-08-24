Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye 55 milyon TL

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım devam ediyor. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da son olarak 22 Ağustos 2020 tarihinde yapılan son çekilişte devreden ikramiye tutuarı 55 milyon 94 bin 484 TL'ye ulaştı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.30'da yapılacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI OLARAK İZLENEBİLİYOR

Yeni dönemde Milli Piyango'da haftanın her günü bir çekiliş var. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için millipiyangoonline.com'da çekilişi canlı olarak takip edebiliyorsunuz.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OLARAK OYNANABİLİYOR

Çılgın Sayısal Loto bayilerden oynanabildiği gibi online platformda da kullanıcalarla buluştu. Millipiyangoonline.com üzerinden Çılgın Sayısal Loto için kupon doldurabiliyorsunuz. Çılgın Sayısal Loto oynamak için süre 21.00'e kadar devam ediyor.

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