Dünyaya Türk yönetici yetiştiriyor

Yeni neslin liderleri

Nielsen APAC - EEMEA Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan ödül töreninde “Nielsen olarak tutkumuz, yeni neslin liderlerini yetiştirerek atik, dijital, analitik, yüksek potansiyelli yeteneklerimizi Türkiye’den dünyaya taşımak. Nielsen’de yeteneklerimizi dünyanın birçok yerine transfer ederek ya da Türkiye’den birçok ülkeyi, birkaç kıtayı yönetebilecekleri şekilde sorumluluklarını genişleterek zirveye taşıdık” dedi. Nielsen Türkiye İK Direktörü Ebru Odabaşı ise “Şu anda dünyanın dört bir tarafındaki Nielsen ofislerinde, gerek yönetim gerekse uzmanlık kademelerinde pek çok çalışanımız var. Bunun yanı sıra İstanbul’da olup çeşitli ülkelerin sorumluluğunu üstlenmiş çalışanlarımız da bulunuyor” açıklamasını yaptı.