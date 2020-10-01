Elektrik fiyatına zam geldi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nun (EPDK) bugünden itibaren geçerli tarifesine göre, konutlarda kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 5.6, ticarethanelerde ve sanayide kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 5.7 artırıldı.

EPDK'nın kararında, "1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;

1) Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışlarıyla görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 15.4894 kuruş/kWh uygulanmasına,

2) Dağıtım şirektlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 29.000 kuruş/kWh uygulanmasına karar verilmiştir."