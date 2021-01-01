Emekli ve memur maaşları yakın zamanda belli olacak. Milyonlar kişi özellikle yeni yılın ilk günlerinde verilecek zam oranlarını merak ediyor. Enflasyon rakamları sonrası maaşların nasıl şekilleneceği belli olacak. Şu sıralar Emekli maaşı ne kadar oldu? Memur zammı kaç olacak? sorusu sıklıkla soruluyor.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamları ocak ayının 4'ünde açıklanacak. Aralık ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'dan bu yana 6 aylık enflasyon da belli olacak.

ZAM ORANLARI YAVAŞ YAVAŞ ŞEKİLLENİYOR

Yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyondan fazla memurun Ocak ayında alacakları zam oranları yavaş yavaş belli olmaya başladı.

4 Ocak tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'dan bu yana 6 aylık enflasyon da belli olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "Asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Gelelim memur ve emeklilerin alacağı zam oranına. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olmuştu.

Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Çünkü, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alırken bu oranlar 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

Yani Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak.

Memurlara ve memur emeklileri ise yılda yine iki zam alırken bu oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Ancak bir önceki zammın üzerinde oluşan enflasyon da kendilerine fark olarak ödeniyor.

Buna göre memurlara ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Emeklilere ve memurlara verilecek zam oranı dediğimiz gibi 4 Ocak'ta kesinleşecek. Yapılacak zam ile ilgili önemli ipuçları ortaya çıktı.



Bir kere 5 aylık enflasyon yani yüzde 7.02 kesinleşti. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler bu oranda zam almış olacak. Gelen açıklamalara göre enflasyonun sıfır çıkmayacağı anlaşılıyor.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.

Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.

İŞTE OLASI YENİ MAAŞLAR

Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.