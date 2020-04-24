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    HaberlerEkonomi Haberleri Eskişehir iftar vakti 2020-İmsakiye! Eskişehir iftar ve sahur saati kaç? Diyanet akşam ezanı vakitleri...
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    24.04.2020 - 15:55 |

    Eskişehir iftar vakti 2020-İmsakiye! Eskişehir iftar ve sahur saati kaç? Diyanet akşam ezanı vakitleri...

    Büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanan Ramazan ayı bugün başlıyor. Eskişehir'de oruç tutanlar ise sahur ve iftar saatleri ile ilgili ayrıntıları araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde 2020 imsakiyesi yayımlandı. Peki Eskişehir'de iftar ve sahur saat kaçta? İşte 2020 Eskişehir Ramazan İmsakiyesi...

    Eskişehir iftar vakti 2020-İmsakiye! Eskişehir iftar ve sahur saati kaç? Diyanet akşam ezanı vakitleri...

    Eskişehir iftar vakti 2020...Ramazan ayını oruç tutarak geçirecek olanlar iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden 30 günlük imsakiye paylaşıldı.Peki Eskişehir'de iftar saat saat kaçta yapılacak? İşte 2020 Eskişehir Ramazan İmsakiyesi...

    ESKİŞEHİR İFTAR VAKTİ 2020

    24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04.28 İftar 19:52

    25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 04.26 İftar 19:53

    ESKİŞEHİR 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

    İFTAR DUASI

    Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

    -“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

    TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

    Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

    İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

    18 yıl önce işlenen cinayeti corona virüs temizliği ortaya çıkardıKocaeli’nin İzmit ilçesinde corona virüs temizliği yapan bina sakinlerinin attığı çuvaldan 18 yıl önce kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen şahsın cesedi çıktı. 2 kardeşin gözaltına alındığı olayda katil zanlısı şahıs, abisini öldürdükten sonra çuvalla eve sakladığını itiraf etti.
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