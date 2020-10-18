Evlilik Kredisi Nedir? Devlet Destekli Hibe Evlilik (Düğün) Kredisi Nasıl Alınır?

Evlilik kredisi, yeni evlenecek kişilerin başvurdukları ek bir maddi getiri olarak görülmektedir. Kişi veya kişiler tarafından alınan evlilik kredisinin hesaplanma istatistiği genellikle çekilen kredi tutarıyla, belirlenen vade oranı üzerinden oluşturulmaktadır. Ayrıca her bankanın belirlediği kredi desteği ve faiz oranı değişiklik gösterebilmektedir.



Evlilik Kredisi Nedir?



Evliliğe yeni adım atacak çiftlerin, çeyiz adı altında bilinen oluşumdan doğan yetersizlikler yüzünden maddi zorluk çekmesi, devletin bankalar üzerinden sağlamış olduğu kredi ile tamamlanmaya çalışılmaktadır. Maddi zorluğun evlilik vaadi altında belirlenen bir tutarla çekilmesine, evlilik kredisi denmektedir. Bu kredi türünde işlenen faizin genellikle oranı düşük tutulmaktadır. Bunun dışında evlilik kredisi almak isteyen çiftler, her bankanın kendisine ait şartları iyi incelemelidir.



Daha sonra kişiler kendilerine uygun bir banka bulmalı ve bankanın şartlarını yerine getirmelidir. Bu şartlar ilk olarak kişinin kredi çekebilmesi için kredi notunun banka üzerinde yeterli bulunması ile başlamaktadır. Ardından kişinin aylık gelir düzeyinin belli bir aralıkta olması gerekir. Hukuki alanda borç takibinin bulunmaması ve alacağı kredi tutarına göre kefil bulunması da aranan şartlar arasındadır.



Devlet Destekli Hibe Evlilik (Düğün) Kredisi Nasıl Alınır?



Evlilik kredisi, devlet destekli alınabilmesi için bazı şartlara ihtiyaç duymaktadır. İhtiyaç ve düğün kredisi olarak da bilinen bu kredi şekli için ilk olarak kişi veya kişilerin sahip oldukları nüfus cüzdanların aslına ve fotokopi ile de bir kopyasına ihtiyaç duyulmaktadır.



Bunun yanı sıra krediye başvuran kişi serbest bir çalışan düzeyinde ise elinde bulunan son güncel vergi levhasını, ücretli çalışan statüsünde yer alıyorsa maaş bordrosunu, emekli ise de maaş cüzdanına ait bir fotokopiyi elinde bulundurmalıdır. Net gelir beyanını da banka şartları içinde belirtmelidir. Kişinin ek gelir olarak sağladığı bir kira getirisi de bulunuyorsa, böyle bir durumda bu hususu da banka yetkililerine belirtecek şekilde kira kontratının fotokopisine sahip olmalıdır.



Devlet destekli alınacak olan hibe kredisi için tüm şartlar yerine getirildikten sonra kişi kendine kefil gösterebilecek birini daha bulmalıdır. Kredi ödemesi sonunda kişiye gerçekleştiği takdirde, geri ödeme faiz oranları üzerinden şekillenecektir. Bu sayede düğün kredisini almaya hak kazanan kişi, geri ödemesi için koşulsuz hayat sigortasına bağlanarak, ödemesini gerçekleştirebilmektedir.