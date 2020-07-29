Fındık fiyatı yüz güldürdü

Buna göre, yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındığın kilosu için 22.5 lira, Levant kalite kabuklu fındığın kilosu için 22 lira alım fiyatı belirlendi. Yüksek randımanlı fındık teslimi halinde ortalama 1 lira, kayıtlı çiftçilere verilen ‘alan bazlı, mazot ve gübre desteği’ olarak yaklaşık 2 lira eklendiğinde, fındık fiyatı 25 lira ile 25.5 lira seviyesine ulaşacak. Bu yeni sezon için yapılan fındık rekoltesi tahminleri 665 bin ton.



‘Fiyatı düşürmeyin’



Ziraat odaları fiyatı olumlu bulurken, üreticinin fındığı tüccara emanet vermek yerine, depolara bırakmasını tavsiye etti. Fındık müdahale alım fiyatları ilk defa geçen yıl fındık üreticisi ürününü toplamaya başlamadan önce açıklanmış, levant kalite fındık için 16.5 lira, Giresun kalite fındık için 17 lira belirlenmişti. Sezon boyu ise fındık 14 lira ile 25 lira arasında satılmıştı.



Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, üreticinin en büyük beklentisinin, fındığı toplamaya başlamadan önce fiyatın açıklanması olduğunu belirtirken, iki yıldır bu beklentinin bir yol haritası haline geldiğini söyledi.

Üreticinin bu sayede kendini güvende hissettiğini belirten Karan, “Fındık fiyatlarını olumlu değerlendiriyoruz. Bundan sonra önemli olan fiyatların sürdürülebilirliğinin sağlanması. TMO’nun kota koymadan üreticiye sahip çıkması, piyasaya göre hareket etmesi lazım. Üreticinin ise fındığını tüccara emanete vermemesi gerekiyor. Fındığı tutacak yeri olmayan üretici bu yola gidince, fındığını hem düşük fiyata satmış oluyor, hem de oradan ürün ihtiyacını karşılayan tüccar, başkasından alım yapmıyor” diye konuştu.



Hasat 7 Ağustos’ta



TMO’nun bu süreçte piyasadaki regülasyon görevini en iyi şekilde yapacağına inandıklarını vurgulayan Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ise, üreticilerin artık dikkat etmesi gereken en önemli noktanın hasat zamanı olduğunu ifade etti. Akça, “Sahil kesimi için 7 Ağustos, orta kesim için 11 Ağustos, 500 metre ve yukarı rakımlarda 15 Ağustos hasat zamanı başlıyor. Bu tarihten önce yapılacak hasatta verim düşüklüğü, kalite sorunu; sonrasında ise aflatoksin oluşması sorunu oluyor” diye konuştu.



Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç de, Türkiye’nin fındığının tamamını özel sektörün ihraç ettiğini hatırlatırken, “Dünya toplam arzının geçen yıldan fazla olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin arzı geçen yıldan biraz düşük. Ürünün arzı, alıcıların tutumu, pandemi etkisiyle piyasaların nasıl oluşacağını da yakın zamanda göreceğiz” dedi.

Fiskobirlik alıma hazır

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Üyesi de olan Nurittin Karan, yüzde 50 randıman kıstasının Türkiye genelinde büyük oranda sağlandığını hatırlattı. Giresun ortalamasının ise yüzde 52 olduğunu belirten Karan, bu konuda sorun yaşanmayacağını kaydetti. Karan, “Fiskobirlik piyasa şartlarında fındık almak durumunda. Fiyat piyasanın bir miktar üzerinde olabilir. Ciddi anlamda fındık alacağız. 15 - 20 bin ton hedefimiz var. Türkiye çapında 50 kooperatifimiz var. Türkiye genelinde ekipman, depo, çalışanlarımızla alıma hazırız” diye konuştu.



Kuru kayısı da var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üretici için açıkladığı bir diğer önemli gelişme ise TMO’nun kayısı alımına başlayacak olması. TMO, kuru üzüm, kuru incir alımlarının yanında bu yıl ilk defa kuru kayısı alımlarıyla da görevlendirildi. Bölge üreticisinin beklentileri arasında olan bu karar, memnuniyet oluşturdu.