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    HaberlerEkonomi Haberleri Georgieva: Dünyanın yarısı pandemide IMF'den yardım istedi
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    16.04.2020 - 14:25 | | DHA

    Georgieva: Dünyanın yarısı pandemide IMF'den yardım istedi

    Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünyanın yarısının, Covid-19 pandemisinin etkileriyle küresel ekonomide yaşanan çöküş koşullarında IMF'den yardım istediğini açıkladı.

    Georgieva: Dünyanın yarısı pandemide IMF'den yardım istedi

    CNBC'nin sorularını yanıtlayan Georgieva, "Bugün yaşadığımız acil durum, bugüne kadar olanların hiçbirine banzemiyor" dedi ve bu nedenle IMF'nin de gelen talepleri çok hızlı karşıladığının atını çizdi.

    Tüm ülkelere, sağlık sistemlerinin aksamadan çalıştığında emin olmaları çağrısı da yapan Georgieva, savunmasız ve korunmasız insanların ve ilk müdahale ekiplerinin ancak bu şekilde korunabileceğine dikkat çekti.

    IMF, Covid-19 salgınının etkisinde küresel ekonominin 2020'de yüzde 3 küçüleceğini tahmin ederken, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini de aşağı yönlü revize ederek eksi yüzde 5.0 seviyesine çekti. IMF baş ekonomisti Gita Gopinath, ekonomide 1929'daki Büyük Buhran'dan bu yana yaşanacak en sert küçülmenin gerçekleşeceğini; krizin, 2008 finansal krizinden daha derin etkilerinin olacağı uyarısı yaptı.

    Teröristlerin kullandığı 4 bin tünel! Hepsi tek tek imha edildiTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye sınırındaki Suriye’nin Resulayn ve Tel Abyad kentleri terör örgütünden işgalinden kurtarıldı. Güvenli hale gelen bölgede halen devam eden çalışmalar kapsamında bazılarının bir ucu Türkiye’den çıkacak şekilde kazılmış 4 bini aşkın tünel bulundu. Türkiye’ye yönelik olası saldırıların yanı sıra kaçak geçiş ve kaçakçılık için kazılan tüneller, tespitinin ardından tek tek imha edildi.
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