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    19.06.2020 - 16:39 | | AA

    İngiltere Merkez Bankası ve İngiliz Kilisesi'nden "köle ticareti" özrü

    İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve İngiliz Kilisesi geçmişte köle ticaretiyle ilişki olup önemli pozisyonlarda bulunmuş kişiler için özür diledi.

    İngiltere Merkez Bankası ve İngiliz Kilisesi'nden "köle ticareti" özrü

    İngiliz Merkez Bankasından yapılan açıklamada geçmişte bankanın yöneticilerinin köle ticaretinden kar elde ettiği belirtilirken, bu isimlere ait görsellerin bankanın binasında artık sergilenmeyeceği bildirildi.

    Bankanın açıklamasında, “18. ve 19. yüzyılda köle ticaretinin İngiliz tarihinin kabul edilemez bir parçası olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Kurum olarak İngiltere Merkez Bankası hiçbir zaman doğrudan köle ticaretine dahil olmamıştır. Fakat bankamız, daha önceki başkanların ve yöneticilerin köle ticareti ile olan affedilemez bağlarının farkındadır. Özür diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

    İngiliz Kilisesinin internet sitesinde yer alan açıklamada ise, "Rahiplerin, kilisenin aktif üyelerinin köleliğin kaldırılması için öncü rol almış olmasına rağmen bazılarının bunu (köle ticareti) yapmış, bundan kar elde etmiş olması utanç kaynağıdır.” ifadelerine yer verildi.

    İngiltere’nin ülkenin batısındaki liman kenti Bristol'da ırkçılık karıştı göstericilerin, köle taciri Edward Colston'ın (1636-1721) heykelini iple çekerek devirmesinin ve denize atmasının ardından ülkenin sömürgeciliğe ve köle ticaretine dair geçmişini hatırlatan heykellerin kaldırılması bir kez daha gündeme gelmişti.

    Colston'ın heykelinin başına gelenler, gözleri ırkçılık karşıtlarının ülkedeki diğer muhtemel "hedef" heykellerine çevirmiş, aktivistlerin oluşturduğu bir internet sitesi, bu türden 60 şahsiyetin ülke sathına yayılmış heykellerinin listesini yayımlamıştı.

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